सुबह 3 बजे अचानक नींद खुलने के कारण? साथ ही जान लें इस समस्या को दूर करने के घरेलू उपाय

Subah Jaldi Nind Khulne Ke Karan: कई लोगों की नींद सुबह अचानक से 3 बजे के आसपास खुल जाती है. साथ ही दोबारा नींद आने में भी दिक्कत होती है. ये एक आम समस्या है, जिससे कई लोग ग्रस्त हैं. सुबह उठने के समय से ठीक कुछ घंटे पहले अचानक नींद खुल जाने को अर्ली मॉर्निंग वेकिंग (Early Morning Waking) भी कहा जाता है. ये समस्या कई कारणों से जुड़ी होती है. जिसमें सबसे बड़ा जीवनशैली से जुड़े कारण हो सकता है. सुबह के तीन बजे का समय वह समय होता है जब इंसान सबसे गहरी नींद में होता है. इस दौरान नींद खुलने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है और कई तरह के रोग भी हो सकते हैं.

सुबह 3 बजे नींद खुलने के कारण (Subah Jaldi Nind Khulne Ke Karan)

तनाव

कोर्टिसोल एक तनाव हार्मोन होता है जो कि आमतौर पर सुबह के समय अधिक बढ़ जाता है. जो लोग तनाव या चिंता (Anxiety) से जूझ रहे होते हैं, उनमें ये हार्मोन बढ़ जाता है और समय से पहले नींद खुल जाती है.

बढ़ती आयु

जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी नींद भी कम होने लग जाती है और आंख समय से पहले खुल जाती है. इसलिए जिन लोगों की आयु अधिक होती है उनमें ये समस्या अधिक देखने को मिलती है.

अनिद्रा

अनिद्रा से ग्रस्त लोगों को नींद कम आती है. अगर ये लोग सो भी जाएं तो एक घंटे के अंदर उठ जाते हैं. इस रोग को दवाई की मदद से सही किया जा सकता है.

इन घरेलू नुस्खों की मदद से जल्द आएगी नींद

रात को सोने से पहले गर्म दूध पीएं. आप चाहे तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं.

सिर और पैर की मालिश गर्म तेल से करें.

सोने से पहले गर्म पानी से नहा लें. ऐसा करने से तनाव कम हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)