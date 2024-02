सफेद बालों को हमेशा के लिए काला करना है, तो जान लें इस सीक्रेट तेल के बारे में, बालों को जल्दी लम्बा और घना करें

Mustard Oil For Hair Benefits | सरसों तेल के फायदे | Stop Hair Loss and Dandruff | सरसों का तेल बालों में लगाना चाहिए या नहीं । Sarso Ka Tel Balo me Lagana Chahiye Ya Nahi

Mustard Oil For Hair Benefits: वैसे तो सरसों तेल (Mustard oil) का इस्तेमाल आमतौर पर किचन में खाना बनाने में होता है लेकिन, आप इसका इस्तेमाल बालों को बेहतर करने के लिए भी कर सकते हैं. बालों के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल काफी पहले से किया जा रहा है. पुरानी पीढ़ियों में खास तौर पर लोग सरसों तेल का इस्तेमाल ही करते थे. ये तेल सेहत के लिए ही नहीं बल्कि स्किन और बालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. बालों के लिए फायदेमंद सरसों के तेल को लगाने से लोग अक्सर कतराते हैं लेकिन, इसके फायदे के बारे में सुनकर आप भी इसे इस्तेमाल (How to apply mustard oil on hair) शुरू कर देंगे.