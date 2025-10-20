बाहर कब निकलें और कब नहीं? जानिए दिन के किस समय प्रदूषण सबसे ज्यादा और कब सबसे कम होता है

Pollution Peak Hours: दिवाली के बाद दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में हवा इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है. लोग मास्क पहनकर घर से निकलते हैं, आंखों में जलन और गले में खराश आम हो जाती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दिन के कुछ खास समय ऐसे होते हैं जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है और कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब हवा थोड़ी साफ होती है? अगर आप सही समय पर बाहर निकलें, तो प्रदूषण से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं. इस लेख में हम जानेंगे कि दिन के किस समय में प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, कब बाहर जाना सुरक्षित होता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

प्रदूषण का लेवल दिनभर कैसे बदलता है?

हवा में मौजूद प्रदूषक कण जैसे PM2.5 और PM10 का लेवल दिनभर बदलता रहता है. यह बदलाव मौसम, सूरज की रोशनी, हवा की गति और ट्रैफिक जैसी चीजों पर निर्भर करता है.

सुबह 5 से 9 बजे तक: यह समय सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है. रातभर की ठंडी हवा और कम हवा की गति के कारण प्रदूषक कण जमीन के पास जमा रहते हैं. सूरज निकलने से पहले स्मॉग की चादर बनी रहती है.

दोपहर 12 से 3 बजे तक: यह समय सबसे सुरक्षित माना जाता है. सूरज की रोशनी और हवा की हलचल से प्रदूषक ऊपर उठ जाते हैं और हवा थोड़ी साफ हो जाती है.

शाम 6 से 9 बजे तक: यह समय फिर से प्रदूषण बढ़ने का होता है. ट्रैफिक का दबाव, ठंडी हवा और सूरज ढलने के बाद प्रदूषक फिर से नीचे आने लगते हैं.

रात 10 बजे के बाद: हवा ठंडी हो जाती है और गति धीमी पड़ जाती है, जिससे प्रदूषक फिर से जमा होने लगते हैं.

बाहर कब निकलना सुरक्षित है?

बाहर जाने का सबसे अच्छा समय:

दोपहर 12 से 3 बजे तक: इस समय हवा सबसे साफ होती है. अगर आपको वॉक, एक्सरसाइज या बाहर का कोई काम करना है, तो यही समय चुनें.

बाहर जाने से कब बचें?

सुबह जल्दी और शाम को: खासकर जब AQI 300 से ऊपर हो, तो सुबह-सुबह वॉक या रनिंग से बचें.

रात में: अगर जरूरी न हो तो रात में बाहर न निकलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को.

बाहर निकलते समय किन बातों का रखें ध्यान?

N95 मास्क पहनें: यह सूक्ष्म कणों को रोकने में मदद करता है.

AQI ऐप्स का इस्तेमाल करें: जैसे SAFAR या AQI India, जो आपको बताएंगे कि हवा कितनी खराब है.

बच्चों और बुजुर्गों को बचाएं: इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए इन्हें प्रदूषण से ज्यादा खतरा होता है.

इनडोर एक्टिविटी चुनें: अगर बाहर की हवा खराब हो, तो घर में योग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करें.

प्रदूषण से बचना पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन समय की समझदारी से हम इसके असर को कम कर सकते हैं. दिन के अलग-अलग हिस्सों में हवा की क्वालिटी बदलती रहती है, और अगर हम सही समय पर बाहर जाएं, तो सेहत को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

