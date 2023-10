पेट की गैस और अपच हो जाएगी छू, पानी में मिलाकर पीएं ये चीज, जानें गैस की समस्या से तुरंत राहत पाने के तरीके

अपच और गैस की समस्या में आजवाइन के फायदे

How to get rid of gas pain fast: अजवाइन (Ajwain) एक तरह का मसाला है. इससे व्यंजनों में खास तरह का फ्लेवर आ जाता है. इससे हेल्थ (Health) को भी कई फायदे होते हैं. खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं (Stomach issues) के लिए अजवाइन काफी उपयोगी (Ajwain Uses) साबित होता है. अपच ( Indigestion problem), गैस और एसिडिटी (Acidity) जैसी परेशानियों में अजवाइन तुरंत राहत दिला सकता है. औषधीय गुणों के कारण अजवाइन का यूज कई तरह के घरेलू उपायों (Gharelu Nuskhe) के लिए किया जाता है. अजवाइन में भरपूर मात्रा में विटामिंस, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है. आइए जानते हैं पेट से जुड़ी समस्याओं में अजवाइन का उपयोग (Use of Ajwain) कैसे करना चाहिए.