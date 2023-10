Amazon Great Indian Festival: लूट के दाम में Kitchen Essentials! इस सेल में कर लें किचन को अपग्रेड

लेकिन हर एप्‍लाएंस रख पाना तो हर किसी के लिए मुश्‍किल होता है. यह आपके महीने के बजट को हिला सकता है. ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं Best-Selling Kitchen Essentials, जो आपके काम को बनाएंगे फास्‍ट और आपका टाइम बचाने के साथ ही बचाएंगे आपके पैसे भी, क्‍योंकि एमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल में आप इन्‍हें ले सकते हैं लूट के दाम में.

बेस्‍ट सेलिंंग किचन एसेंश‍िअल्‍स, जो सेल में मिल रहे हैं बेहद सस्‍ते | Best Selling Kitchen Essentials To Avail In This Sale:

1. Samsung 236 L3 Star Digital Inverter Refrigerator



अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे थे, तो इस सेल में मिस न करें. क्‍योंकि सैमसंग यहां आपके लिए बेहद ही अच्‍छा ऑफर लेकर आया है. यह फ्रि‍ज डिजिटल इन्वर्टर तकनीक के साथ आता है, जो कम बिजली की खपत करते हुए अधिक दक्षता प्रदान करता है. इस रेफ्रिजरेटर की क्षमता 236 लीटर है और यह 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए अच्‍छा ऑप्‍शन है. मूल रूप से इसकी कीमत 37,990 रुपये थी, अब आप यह सिर्फ 24,890 रुपये में मिल रहा है.

2. AquaguardSure Delight Water Purifier

एक्वागार्ड श्योर डिलाइट वाटर प्यूरीफायर में आरओ+यूवी+यूएफ फिल्‍टर है और यह पानी से शीसा और पारा जैसे नए जमाने के दूषित पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है. यह प्यूरीफायर 6 लीटर के स्टोरेज टैंक के साथ आता है. एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिज़ाइन, जो आपकी रसोई की ब्‍यूटी में चार चांद लगाएगा. मूल रूप से इसकी कीमत 18,000 रुपये थी, सेल में इसे 8,199 रुपये में खरीद सकते हैं.

3. Kuvings B1700 Cold Press Whole Slow Juicer

कुविंग्स का यह जूसर आपको जूस, स्मूदी और शर्बत - सब कुछ एक साथ बनाने में मदद करेगा. इसमें JMCS तकनीक है, जो आपको किसी भी अन्य जूसर की तुलना में 10% अधिक जूस देती है. इसमें शानदार डार्क सिलवर बॉडी इसे बेहद ही अटरेक्‍ट‍िव लुक देती है; इसकी कीमत 35,900 रुपये थी, लेकिन इस सेल में आप इसे 16,900 रुपये में खरीद सकते हैं.

4. Pigeon Healthifry Digital Air Fryer

पिजन हेल्थीफ्राई एयर फ्रायर की क्षमता 4.2-लीटर है, जो आपके पसंदीदा स्नैक्स जैसे समोसा, नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए काफी है. इसमें 360-डिग्री हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन तकनीक है, जो आपको बहुत कम तेल में अपना खाना पकाने की सुविधा देता है. यह एक नॉन-स्टिक बाउल के साथ आता है, जो भोजन को तवे पर चिपकने से रोकता है. इसकी कीमत 7,995 रुपये थी, लेकिन सेल में आप इसे महज 2,799 रुपये में खरीद सकते हैं.

5. KENT Supreme Alkaline Water Purifier

केंट सुप्रीम अल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर कई प्रीमियम और एक्‍ट्रा फीचर्स के साथ एक उन्नत आरओ प्यूरीफायर है. यह पानी के पीएच लेवल को 9.5 तक बढ़ा देता है. इसकी कीमत 21,000 रुपये थी, लेकिन सेल में आप इसे 15,149 रुपये में खरीद सकते हैं.

हमें उम्मीद है कि आप मेज़ॉन पर इन भारी छूटों और शानदार डील्स के साथ कुछ बेहतरीन खरीदारी करेंगे.

Disclaimer: This is promoted content with links from our affiliate partnerships. We get a share of the revenue from your purchase.

