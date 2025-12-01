पेट में क्यों महसूस होती है दिल जैसी धड़कन? जानें कब नॉर्मल और कब खतरे की घंटी

कई बार लोग कहते हैं कि उनका पेट दिल जैसा धड़कता हुआ महसूस होता है. सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ज्यादातर समय यह बिल्कुल नॉर्मल होता है. असल में हमारे पेट के बीच से एक बड़ी धमनी गुजरती है, जिसे एब्डॉमिनल एओर्टा कहते हैं. इसी से हमारे दिल की धड़कन का हल्का-सा कंपन पेट में महसूस हो सकता है. लेकिन कुछ कंडीशन में यह एहसास थोड़ा ज्यादा भी महसूस हो सकता है. आइए जानते हैं इसके आम कारण.

पेट में धड़कन महसूस होने के सबसे आम कारण- (The most common causes of pulsating sensation in the stomach)

1. लेटने पर ज्यादा महसूस होता है- जब आप सीधे लेटते हैं, खासतौर पर घुटने मोड़कर, तो पेट की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं. ऐसे में पेट के अंदर की धड़कन साफ सुनाई या महसूस होने लगती है. जिन लोगों के पेट पर फैट कम होता है, उन्हें यह एहसास ज्यादा होता है.

2. खाना खाने के बाद- खाना खाने के बाद शरीर पाचन के लिए पेट की ओर ज्यादा खून भेजता है. इससे उस जगह पर धड़कन थोड़ी तेज या ज्यादा स्पष्ट लग सकती है. यह बिल्कुल सामान्य है.



3. प्रेग्नेंसी के समय- गर्भावस्था में महिला के शरीर में खून का बहाव बढ़ जाता है. इस वजह से पेट के निचले हिस्से में हल्की-सी धड़कन महसूस हो सकती है. कई महिलाएं इसे बच्चे की धड़कन समझ लेती हैं, जबकि यह सिर्फ मां की ही एओर्टा की पल्स होती है.



कब बढ़ सकती है चिंता?



ज्यादातर मामलों में पेट में धड़कन नॉर्मल होती है, लेकिन कभी-कभी यह एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म (AAA) नाम की बीमारी का संकेत भी हो सकती है. यह तब होता है जब एओर्टा की दीवार कमजोर होकर गुब्बारे की तरह फूलने लगती है. अगर यह ज्यादा बड़ी हो जाए और फट जाए, तो यह बहुत गंभीर स्थिति बन सकती है.



AAA के संकेत जिन पर ध्यान देना जरूरी है



पेट में लगातार तेज या असामान्य धड़कन



पेट या पीठ में तेज दर्द



अचानक चक्कर आना या बेहोश होना



अगर ऐसा कुछ महसूस हो, तो डॉक्टर से तुरंत जांच कराना बहुत जरूरी है. अगर आप सिर्फ हल्की-सी धड़कन महसूस करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, यह आम बात है. लेकिन अगर धड़कन बहुत तेज लगे, दर्द हो या लगातार बनी रहे, तो जल्दी जांच करवाना ही सबसे सुरक्षित तरीका है.

