पीरियड्स से पहले जांघों पर क्यों हो जाते हैं नीले निशान, इस गंभीर समस्या की ओर है इशारा, समझिए लक्षण और बचाव के तरीके

अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज से टकरा जाते हैं और स्किन कट कर खून नहीं निकलता है, तो कुछ सयम के बाद वहां पर नील का निशान बन जाता है. जिसमें दर्द नहीं होता. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लीडिंग न होने के चलते वहां अंदर ही खून जम जाता है, जो नील के निशान की तरह दिखता है. असल में शरीर पर दिखने वाले ये नील के निशान खून के थक्के होते हैं, जो कि खून जमने की वजह से नजर आते हैं. इन्हें अंग्रेजी में भाषा में इसे ब्रूसिंग (bruises) कहा जाता हे. लेकिन कई ऐसा भी देखा गया है कि बिना किसी चोट के शरीर पर कई जगह नील का निशान नजर आता है. कई लड़कियों में पीरियड्स से ठीक पहले इस तरह के निशान जांघों पर दिखते हैं. दरअसल, इनके पीछे एक वजह है, जो शरीर में हो रहे एक विकार के चलते है. तो चलिए बिना देर करे जानते हैं पीरियड्स से पहले पड़ने वाले नील निशान के पीछे के कारण (causes of bruises on your body) क्या होते हैं.