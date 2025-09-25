पपीता को दूध के साथ खाने से फायदा होता है या नुकसान, जानिए यहां

Papaya side effects : अगर आप भारतीय हैं, तो आपने शायद ये सुना होगा कि दूध के साथ फल नहीं खाने चाहिए, खासकर खट्टे फल. लेकिन पपीता तो मीठा होता है, तो फिर क्या इसे दूध के साथ खा सकते हैं? यहीं पर कन्फ्यूजन शुरू होती है. आज के इस आर्टिकल में हम इसी पर बात करेंगे आखिर पपीता और दूध का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए अच्छा है या बुरा...

पपीता और दूध साथ में खाना चाहिए या नहीं

आयुर्वेद के हिसाब से, दूध और फल, खासकर जो तासीर में ठंडे या खट्टे होते हैं, उन्हें साथ में खाने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि दूध को पचने में समय लगता है और जब इसे फलों के साथ मिलाया जाता है, तो फल पेट में फर्मेंट हो सकता है. इससे गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं.

हालांकि अभी तक ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं आई है जिसमें सीधे तौर पपीता और दूध को साथ में खाने के नुकसान होते हैं कहा गया हो. हां, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलेरेंस की समस्या होती है, या उनका पाचन कमजोर होता है, तो उन्हें किसी भी नई चीज को खाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.

अगर आपका पाचन अच्छा है और आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होती, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. लेकिन आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो बेहतर होगा कि आप इन दोनों का सेवन अलग-अलग समय पर करें

गर्भवती महिलाओं और एलर्जिक लोगों को खास तौर से पपीते और दूध के कॉम्बिनेशन से बचना चाहिए.

सबसे जरूरी बात, हमेशा अपने शरीर की सुनें और अगर कोई डाउट हो, तो किसी डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)