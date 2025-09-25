सिर्फ पानी ही नहीं, ये 3 देसी ड्रिंक भी रखेंगे शरीर को हाइड्रेटेड और हेल्दी

Home made drinks : हम सब जानते हैं कि शरीर के लिए पानी कितना ज़रूरी है. हमारा शरीर 70% पानी से बना है, यानी अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो काम करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पानी ही नहीं, कुछ देसी और कमाल के ड्रिंक्स भी हैं, जो आपको हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ ढेर सारे फायदे भी देते हैं? जी हां, आज हम ऐसे ही कुछ लाजवाब देसी ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे, जो आपकी प्यास बुझाने के साथ-साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखेंगे.

बॉडी को कैसे करें डिटॉक्स

आयुर्वेद में इसे शरीर के 'त्रिदोषों' यानी वात, पित्त और कफ, को संतुलित करने वाला माना गया है. नारियल पानी एक ऐसा पेय है, जो शरीर को अंदर से ठंडक देता है और प्यास बुझाने के साथ-साथ थकान को भी दूर करता है. इसमें प्राकृतिक रूप से पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होते हैं. गर्मी के मौसम में जब शरीर डीहाइड्रेशन की चपेट में आ जाता है, तब यह किसी दवाई की तरह काम करता है.

यह पेट की सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. आयुर्वेद के अनुसार, छाछ पाचन क्रिया में सुधार लाती है और पेट की गर्मी को शांत करती है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों को मजबूत करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं. खासकर दोपहर के खाने के बाद एक गिलास छाछ न सिर्फ शरीर को ठंडा करता है बल्कि गर्मी से होने वाले चक्कर, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को भी दूर करता है.

यह शरीर के लिए काफी लाभकारी होता है. इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. आयुर्वेद में नींबू को रक्त शुद्ध करने वाला और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है. सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना शरीर को अंदर से साफ करता है और दिनभर ऊर्जावान बनाए रखता है.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)