बहुत ज्यादा सोचना और तनाव है शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन, हार्मोन बिगड़ने के साथ याददाश्त भी होती है कमजोर

Stress Effects on Hormones: आज के दौर में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि इंसान को खुद के लिए वक्त निकाल पाना भी मुश्किल हो गया है. हर किसी के सिर पर काम का बोझ, रिश्तों का दबाव और भविष्य की चिंता इस कदर हावी हो चुकी है कि लोग धीरे-धीरे तनाव से घिरते जा रहे हैं. इन तनाव का सेहत पर बुरा असर पड़ता है, जिससे अनिद्रा, भूख कम लगना और बेचैनी जैसी समस्या होने लगती है. विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही इस बात को मानते हैं कि जब मन अशांत होता है, तो शरीर भी धीरे-धीरे बीमारियों का घर बन जाता है.

ये भी पढ़ें: ये ब्लड टेस्ट करता है आने वाले स्ट्रोक की भविष्यवाणी, इस संकेत को पहचान लगा सकते हैं Stroke का पता

स्ट्रेस से इंबैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स

वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब इंसान ज्यादा सोचता है या लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो उसके शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा बनने लगता है. यह वही हार्मोन है जो शरीर को खतरे का सामना करने के लिए तैयार करता है, लेकिन जब इसका लेवल लगातार ऊंचा बना रहे, तो शरीर के अन्य जरूरी हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और थायरॉइड जैसे जरूरी हार्मोन प्रभावित होने लगते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि व्यक्ति का वजन तेजी से बढ़ने लगता है, खासकर पेट के आसपास की चर्बी बढ़ती है, जिसे बाद में कम कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

नींद पूरी न होने से भी बिगाड़ता है हार्मोंन्स लेवल

इसके अलावा, तनाव के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती. रात को बार-बार आंख खुलना या देर रात तक जागते रहना आम बात बन जाती है. आयुर्वेद भी मानता है कि मानसिक दोष, यानी मन की अशांति, शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगाड़ देती है, जिससे पाचन से लेकर नींद तक पर असर पड़ता है.

ये भी पढ़ें: AIIMS के डॉक्टर ने बताया बच्चों को कफ सिरप देने का सही तरीका, माता-पिता जान लें कब और कितनी मात्रा में दें

तनाव से याददाश्त कमजोर और थकावट

थकान और एनर्जी की कमी भी तनाव के कारण देखने को मिलती है. जब दिमाग लगातार उलझनों में घिरा रहता है, तो शरीर भले आराम कर रहा हो, लेकिन मन पूरी तरह थका हुआ महसूस करता है. ऐसे में सुबह उठने का मन नहीं करता और दिनभर सुस्ती छाई रहती है. दिमाग भी धीमे कार्य करने लगता है, याददाश्त कमजोर होती है, फोकस करना मुश्किल हो जाता है और फैसले लेने में मुश्किल आने लगती है. इसे ही आयुर्वेद में मनोविकार कहा गया है, जहां मन और बुद्धि दोनों भ्रमित होने लगते हैं.

तनाव से उबरने के लिए क्या करें?

तनाव से उबरने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना. हमें यह सीखना होगा कि हर बात पर सोचते रहना समाधान नहीं, समस्या है. अपनी सोच को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक सोचना बेहद जरूरी है. आयुर्वेद कहता है कि जब मन स्थिर होता है, तो शरीर भी हेल्दी रहता है. इसके लिए नियमित रूप से योग और प्राणायाम करना बेहद लाभकारी है. सूर्य नमस्कार, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम-विलोम जैसे अभ्यास दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं. साथ ही विज्ञान भी यह मानता है कि मेडिटेशन से कोर्टिसोल लेवल कम होता है और मानसिक शांति मिलती है.

दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)