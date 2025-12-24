विज्ञापन
विशेष लिंक

वर्कआउट हो या लंबी ड्यूटी, शरीर टूट सा गया है? ये 6 योगासन देंगे फटाफट रिकवरी

यहां हम 6 आसान योगासन बता रहे हैं, जिन्हें आप घर पर आराम से कर सकते हैं. ये आसन थके हुए मसल्स, जकड़े कूल्हों, अकड़े कंधों और तनाव भरे मन को राहत देने में मदद करते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
वर्कआउट हो या लंबी ड्यूटी, शरीर टूट सा गया है? ये 6 योगासन देंगे फटाफट रिकवरी
लंबी शिफ्ट,

योग दुनिया की सबसे प्राचीन फिजिकल एक्टिविटीज में से एक है. यह न सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, बल्कि वर्कआउट, तनाव, लंबी ड्यूटी या ज्यादा बैठने खड़े रहने के बाद शरीर को जल्दी रिकवर करने में भी मदद करता है. जब हम रिकवरी पर ध्यान देते हैं, तो मांसपेशियों को आराम मिलता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और शरीर खुद को रिपेयर करता है.अक्सर लोग योग को सिर्फ स्ट्रेचिंग समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि योग ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, सूजन कम करता है और शरीर की लचीलापन बढ़ाता है. इससे मांसपेशियों का दर्द कम होता है और शरीर जल्दी सामान्य स्थिति में लौट आता है.

यहां हम 6 आसान योगासन बता रहे हैं, जिन्हें आप घर पर आराम से कर सकते हैं. ये आसन थके हुए मसल्स, जकड़े कूल्हों, अकड़े कंधों और तनाव भरे मन को राहत देने में मदद करते हैं. अगर आपको कोई चोट या गंभीर बीमारी है, तो योग शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

शरीर की जल्दी रिकवरी के लिए 6 योगासन | 6 Yoga Poses for Faster Body Recovery 

1. बालासन (Child's Pose)

बालासन योग का सबसे शांत और आराम देने वाला आसन माना जाता है. यह कमर, कूल्हों, जांघों और टखनों को हल्का स्ट्रेच देता है और गहरी सांस लेने में मदद करता है.

कैसे करें:

घुटनों के बल बैठें, पंजे आपस में सटे हों. एड़ियों पर बैठते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं. हाथ आगे की ओर फैलाएं या शरीर के पास रखें. माथा जमीन या कुशन पर टिकाएं.

कितनी देर करें: 1-3 मिनट

यह आसन नर्वस सिस्टम को शांत करता है और रीढ़ की हड्डी व कूल्हों का तनाव कम करता है. यही वजह है कि कई एथलीट इसे ट्रेनिंग के बाद करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

2. लेग्स अप द वॉल पोज (दीवार पर पैर टिकाकर)

अगर दिनभर खड़े रहना पड़ता है या वर्कआउट के बाद पैरों में भारीपन महसूस होता है, तो यह आसन बेहद फायदेमंद है.

कैसे करें:

दीवार के पास पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैर दीवार पर सीधा ऊपर टिकाएं. हाथ शरीर के पास रखें. आंखें बंद कर गहरी सांस लें.

कितनी देर करें: 5-10 मिनट

यह आसन पैरों की सूजन और थकान कम करता है, कमर पर दबाव घटाता है और दिमाग को शांति देता है.

Latest and Breaking News on NDTV

3. कैट-काउ फ्लो (मार्जरी-बितिलासन)

यह एक हल्का मूवमेंट वाला आसन है, जो रीढ़, गर्दन और कंधों की जकड़न दूर करता है. लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए यह बहुत फायदेमंद है.

कैसे करें:

चारों हाथ-पैरों के बल आएं. सांस लेते हुए पेट नीचे करें और सिर ऊपर उठाएं (काउ पोज). सांस छोड़ते हुए पीठ गोल करें और ठुड्डी अंदर लें (कैट पोज).

कितनी देर करें: 1-2 मिनट

यह रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाता है और सुबह की अकड़न दूर करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

4. कपोतासन (Pigeon Pose)

यह आसन कूल्हों और नितंबों के लिए बहुत असरदार है. दौड़ने, साइकिल चलाने या ज्यादा देर बैठने से कूल्हे सख्त हो जाते हैं.

कैसे करें:

टेबल पोज से एक घुटना आगे लाएं, दूसरा पैर पीछे सीधा रखें. शरीर को सीधा रखें या आगे की ओर झुकें. जरूरत हो तो कूल्हे के नीचे कुशन रखें.

कितनी देर करें: 1-3 मिनट (दोनों तरफ)

यह लोअर बैक पेन कम करता है और अंदर जमा तनाव को रिलीज करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

5. सुप्त वक्रासन (Reclining Twist)

यह आसन रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है. इससे शरीर को जल्दी रिकवरी में मदद मिलती है.

कैसे करें:

पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें. हाथ दोनों तरफ फैलाएं. घुटनों को एक ओर गिराएं और सिर दूसरी ओर घुमाएं.

कितनी देर करें: 1-2 मिनट

यह कमर और कूल्हों की थकान दूर करता है और दिनभर के तनाव के बाद शरीर को सुकून देता है.

Latest and Breaking News on NDTV

6. शवासन (Corpse Pose)

शवासन योग का सबसे महत्वपूर्ण रिकवरी आसन है. देखने में आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है.

कैसे करें:

पीठ के बल लेटें, हाथ-पैर ढीले छोड़ दें, आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान दें.

कितनी देर करें: 5-10 मिनट

यह नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, तनाव हार्मोन कम करता है और नींद की गुणवत्ता सुधारता है.

इन 6 योगासनों को अपनी रोज की रूटीन में शामिल करने से शरीर तेजी से रिकवर होता है और लंबे समय तक हेल्दी रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yoga For Stress Relief, Yoga For Exhaustion Recovery, Instant Energy Yoga Poses, Yoga For Fatigue Relief, Quick Recovery Yoga, Best Yoga For Stress And Exhaustion, Yoga Poses For Instant Relief, How To Reduce Stress With Yoga, Yoga For Energy Boost, Post-workout Yoga Recovery
Get App for Better Experience
Install Now