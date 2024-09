न्यूट्रिशनिष्ट ने बताए बरसात में खाने के लिए 3 सब्जियों के नाम और फायदे, क्या आप खा रहे हैं इनको?

Which Food Is Best In Monsoon?: मानसून के मौसम में गरमागरम चाय के साथ कुरकुरे पकौड़े खाने की तलब होती है. हालांकि यह सच है कि फ्राइड स्नैक्स का सबसे अच्छा मजा तब आता है जब बाहर बारिश हो रही हो, लेकिन बारिश के महीनों में हेल्दी खाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. भारत में मानसून के दौरान उगाई जाने वाली सब्जियां विटामिन, मिनरल, पोषक तत्व, डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर मानी जाती हैं. इन्हें आपकी डाइट में शामिल किया जा सकता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं. इस मौसम में सही सब्जियां खरीदने की प्रक्रिया में आपकी मदद करने के लिए पोषण विशेषज्ञ लवनीत बत्रा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. सब्जियों का खुलासा करने के अलावा उन्होंने आपकी बेहतर समझ के लिए उनसे होने वाले लाभों के बारे में भी बताया.

1. लौकी

लौकी में विटामिन सी और के भरपूर मात्रा में होता है. विटामिन सी टिश्यू की ग्रोथ और मरम्मत, कोलेजन बनाने, हड्डी और दांतों के रखरखाव, आयरन अवशोषण और इम्यूनिटी को सहारा देने में मदद करता है. वहीं, विटामिन K हड्डी, हार्ट और कॉग्नेटिव हेल्थ को बढ़ाता है.

2. करेला

करेला ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. इस सब्जी में सूजन-रोधी गुण भी होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जो अक्सर अन्य पुरानी हेल्थ कंडिशन से जुड़ा होता है. करेला त्वचा के लिए भी एक अद्भुत औषधि है. इस सब्जी का सेवन करने से झुर्रियां और महीन रेखाएं कम हो सकती हैं, मुंहासे से लड़ सकते हैं और त्वचा रोगों (एक्जिमा, सोरायसिस) और स्किन इंफेक्शन को रोक सकते हैं.

3. सहजन

सहजन (मोरिंगा) में विटामिन ए और सी पाया जाता है. विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और त्वचा की समस्याओं के उपचार के लिए अच्छा है. सहजन खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हड्डियों को हेल्दी रखने में मदद मिलती है.

