हमले के बाद दिल्ली CM रेखा गुप्ता की पहली रैली में भी हंगामा, नारेबाजी करने वाला पकड़ा गया

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के गांधी नगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उस समय हंगामा की स्थिति बन गई, जब एक शख्स ने वहां आकर नारेबाजी शुरू कर दी. यह घटना ऐसे समय हुई जब रेखा गुप्ता पर हाल ही में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था. इसके बाद से ये दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, जिसमें वो शामिल होने पहुंची थी. दिल्ली सीएम यहां गांधी नगर के रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम व्यापारियों से संवाद कर रही थीं.
