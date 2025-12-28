विज्ञापन
विशेष लिंक

New Year 2026: नए साल में हेल्दी रहना है, तो खाना शुरू करें ये 10 सुपरफूड्स, बना देंगे आपको फिट और एनर्जेटिक

Superfoods for New Year: सुपरफूड्स कोई जादुई चीज नहीं होते, बल्कि ये ऐसे नेचुरल फूड्स होते हैं जिनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और अच्छे फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
New Year 2026: नए साल में हेल्दी रहना है, तो खाना शुरू करें ये 10 सुपरफूड्स, बना देंगे आपको फिट और एनर्जेटिक
New Year 2026 Superfoods: नए साल पर डाइट में जरूर शामिल करें ये 10 सुपरफूड्स.

Top 10 Superfoods: नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका भी होता है. हर साल हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि इस बार सेहत पर ध्यान देंगे, जंक फूड कम करेंगे, वजन कंट्रोल करेंगे और एनर्जी से भरपूर रहेंगे. लेकिन, अक्सर यह संकल्प कुछ हफ्तों में ही टूट जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह होती है गलत डाइट प्लान. अगर आपकी थाली सही है, तो आधी सेहत अपने आप ठीक हो जाती है.

आजकल सुपरफूड शब्द काफी सुना जा रहा है. सुपरफूड्स कोई जादुई चीज नहीं होते, बल्कि ये ऐसे नेचुरल फूड्स होते हैं जिनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और अच्छे फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने, मेटाबॉलिज्म सुधारने, दिल को हेल्दी रखने और कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. नए साल की शुरुआत अगर आप इन सुपरफूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करके करते हैं, तो पूरा साल सेहतमंद रहना आसान हो सकता है.

नए साल पर डाइट में जरूर शामिल करें ये सुपरफूड्स:

1. ओट्स

ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं और पाचन को दुरुस्त रखते हैं. यह ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ने देता है, इसलिए डायबिटीज के खतरे को कम करता है. नाश्ते में ओट्स लेना पेट को लंबे समय तक भरा रखता है.

2. दही

दही प्रोबायोटिक्स का बेहतरीन स्रोत है. यह आंतों को हेल्दी रखता है और इम्यूनिटी मजबूत करता है. रोजाना एक कटोरी दही खाने से पाचन तंत्र बेहतर रहता है और शरीर में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में शुगर कंट्रोल रखने का योग पैकेज, बाबा रामदेव ने बताया बच्चों और बड़ों को कौन से 5 आसन करने चाहिए

3. भीगे हुए बादाम

बादाम में हेल्दी फैट, प्रोटीन और विटामिन ई होता है. सुबह खाली पेट 4-5 भीगे हुए बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और दिल की सेहत भी सुधरती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

4. हल्दी

हल्दी भारतीय रसोई का ऐसा सुपरफूड है, जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है. इसमें मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. गुनगुने दूध में हल्दी लेना नए साल की एक अच्छी आदत बन सकती है.

5. अंकुरित दालें

अंकुरित मूंग, चना या मसूर प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं. ये वजन कंट्रोल करने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. सलाद के रूप में इन्हें आसानी से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: बढ़ती उम्र, स्किन एजिंग और फाइन लाइन्स से बढ़ रही है एंग्जाइटी, अमेरिकी डॉक्टर ने बताया चेहरे की झुर्रियां कैसे कम करें

6. हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, सरसों जैसी सब्जियां आयरन, कैल्शियम और फोलेट का अच्छा स्रोत हैं. ये खून की कमी दूर करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं.

7. फलियां और बेरीज

सेब, पपीता, अनार और मौसमी फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ये त्वचा को निखारते हैं और शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. अगर उपलब्ध हों तो जामुन या ब्लूबेरी भी बेहतरीन विकल्प हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

8. अलसी के बीज (फ्लैक्ससीड्स)

अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है. रोजाना एक चम्मच पिसी हुई अलसी लेने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है.

9. लहसुन

लहसुन को नेचुरल मेडिसिन कहा जाता है. यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में मदद करता है. कच्चा लहसुन खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

ये भी पढ़ें: दांतों पर ब्रश नहीं दांतून करें इस्‍तेमाल, आचार्य बालकृष्ण ने बताए फायदे, जानें किस पेड़ की दातून है बेस्‍ट और इस्‍तेमाल का सही तरीका

10. देसी घी

देसी घी सही मात्रा में लिया जाए तो यह सुपरफूड से कम नहीं है. यह पाचन सुधारता है, जोड़ों को मजबूत करता है और शरीर को अच्छी एनर्जी देता है.

नए साल में हेल्दी रहने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की नहीं, बल्कि सही और सादे खाने की जरूरत होती है. अगर आप इन 10 सुपरफूड्स को धीरे-धीरे अपनी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, तो न सिर्फ बीमारियों से दूर रहेंगे, बल्कि खुद को ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Year 2026 Superfoods, Top 10 Superfoods For Energy, Fit And Energetic Life, Superfoods For Fitness, Healthy Eating For 2026
Get App for Better Experience
Install Now