National Women's Health and Fitness Day: हार्मोंस को बैलेंस रखने के लिए हर महिला को जरूर खाने चाहिए ये 5 सुपरफूड्स

Hormone Balancing Foods For Women: हर साल सितंबर के आखिरी बुधवार को राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और फिटनेस दिवस मनाया जाता है. 2025 में यह दिन और भी खास है क्योंकि आज की महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रही हैं. लेकिन, एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हार्मोनल हेल्थ. हार्मोन हमारे शरीर के छोटे-छोटे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो मूड, वजन, नींद, पीरियड्स, प्रजनन क्षमता और यहां तक कि हमारी स्किन तक को प्रभावित करते हैं. जब ये असंतुलित हो जाते हैं, तो थकान, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना, पीरियड्स की अनियमितता जैसी समस्याएं सामने आती हैं. तो सवाल उठता है, क्या हम अपने खाने से हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं? जवाब है हां. कुछ खास सुपरफूड्स ऐसे हैं जो महिलाओं के हार्मोन को बैलेंस रखने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 सुपरफूड्स जो हर महिला को अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए.

महिलाओं के लिए 5 बेस्ट सुपरफूड्स - (5 Best Superfoods for Women)

1. एवोकाडो (Avocado)

यह हेल्दी फैट्स से भरपूर होता है जो हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करते हैं. इसमें विटामिन B6 होता है जो PMS के लक्षणों को कम करता है. एवोकाडो खाने से मूड बेहतर होता है और त्वचा भी ग्लो करती है.

2. ब्रोकली और क्रूसीफेरस सब्जियां

ब्रोकली, फूलगोभी, बंदगोभी जैसी सब्जियां एस्ट्रोजन को बैलेंस करती हैं. ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती हैं. हार्मोनल एक्ने और इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए फायदेमंद हैं.

3. अलसी के बीज

इनमें लिगनन नामक कंपाउंड होता है जो एस्ट्रोजन बैलेंस करता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर, जो सूजन कम करते हैं. रोजाना 1 चम्मच अलसी पाउडर लेना हार्मोनल हेल्थ के लिए बेहतरीन है.

4. बेरीज

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी जैसे फल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं जो हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकते हैं. साथ ही ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं.

5. अंडा (Eggs)

अंडे में प्रोटीन, विटामिन डी और कोलीन होता है जो हार्मोनल बैलेंस के लिए ज़रूरी हैं. यह थायरॉइड फंक्शन को सपोर्ट करता है. अंडा खाने से एनर्जी बनी रहती है और भूख भी कंट्रोल में रहती है.

इस राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और फिटनेस दिवस पर एक संकल्प लें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और हार्मोनल हेल्थ को नजरअंदाज न करें.

