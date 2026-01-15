काम का काम और साथ में रोमांस का मज़ा, जानिए क्या है Gen Z का नया रिलेशनशिप ट्रेंड Choremance

What is 'Choremance'? आए द‍िन डेट‍िंंग और र‍िलेशनशि‍प के नए टाइप्‍स सुनकर और उनके मतलब जानकर अगर आप हैरान और परेशान होते हैं, तो आपकी लंबी ल‍िस्‍ट में एक नाम और एड कर लीज‍िए. आजकल डेटिंग का तरीका बदल रहा है. लोग अब सिर्फ डिनर या मूवी डेट पर नहीं जाते, बल्कि रोजमर्रा के कामों को भी डेट में बदल रहे हैं. इस नए ट्रेंड को “Choremance” कहा जा रहा है. यह नाम दो शब्दों से बना है Chore यानी काम और Romance यानी रोमांस. चलिए जानते हैं क्‍या है कोरमेंस, इसमें कपल क्‍या करते हैं और कैसे ये दूसरे ट्रेंड्स से अलग है...

खूब वायरल हो रहा है डेटिंग का ये नया ट्रेंड Choremance, काम भी करें, रोमांस भी!

Choremance क्या है? (What is Choremance?)

Choremance में आप ट्रेडिशनल डेट्स की जगह साथ में काम करते हैं. जैसे किराने का सामान खरीदना, जिम जाना, या घर के छोटे-मोटे काम करना. इसका मकसद सिर्फ साथ समय बिताना नहीं, बल्कि व्यक्ति को असली जिंदगी में जानना है. आप देख सकते हैं कि वह व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा है और आपके जीवन में कैसे फिट बैठता है.

Choremance का असली फायदा (Real benefits of Choremance)

साथ में काम करना एक यूनिक आइसब्रेकर हो सकता है. यह ट्रेडिशनल डेट्स की तरह स्ट्रेस नहीं देता और व्यस्त हफ्ते में भी डेट को आसान बनाता है. अगर डेट पर सब सही न भी चले, तो भी आप अपने जरूरी काम पूरे कर लेंगे.

रियल और ऑथेंटिक टाइम बिताना (Spending authentic time)

Choremance में आप देख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तविक जिंदगी में कैसा है. क्या वह जिम्मेदार है? मजेदार है? रोजमर्रा की चुनौतियों में कैसे काम करता है? इस तरीके से, आप सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि असली जीवन में किसी को जान सकते हैं.

डेट और काम दोनों फिट (Combining date with chores)

डेटिंग के साथ-साथ काम करना उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जिनका हफ्ता व्यस्त रहता है. इस तरह दोनों पार्टनर एक साथ समय बिताने के साथ-साथ दूसरे जरूरी काम भी पूरे कर सकते हैं. यह तरीका डेट को सिंपल, असरदार और प्रैक्टिकल बनाता है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया (Reactions on Social Media)

सोशल मीडिया पर Choremance ट्रेंड को लेकर लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोग इसे मजेदार और रियल डेटिंग का तरीका मान रहे हैं क्योंकि इसमें आप पार्टनर के असली व्यवहार को रोजमर्रा के कामों में देख सकते हैं. कुछ यूजर्स कहते हैं कि यह व्यस्त हफ्तों में समय बचाने और डेट को आसान बनाने का स्मार्ट तरीका है. वहीं, कुछ लोग हल्के-फुल्के मजाक के साथ इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)