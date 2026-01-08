मुझसे ज्यादा सुंदर बाबा थे… दादी ने याद किए जवानी के दिन, दिलों को छू गई ये कहानी

सोशल मीडिया पर दादी-पोती की एक प्यारी सी बातचीत लोगों का दिल जीत रही है. इस वीडियो में प्यार, सम्मान और पुराने ज़माने के रिश्तों की वो खूबसूरती दिखाई देती है, जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता है और भावुक भी हो जाता है.

दादी ने बताया, कौन था ज़्यादा सुंदर

वीडियो में लड़की अपनी दादी से मासूमियत भरे अंदाज़ में पूछती है कि आप सुंदर थीं या बाबा. इस पर दादी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं- मुझसे ज़्यादा सुंदर तो बाबा थे. दादी का यह जवाब सुनते ही वीडियो देखने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.

पॉन्ड्स की क्रीम और लैक्मे की लिपस्टिक

इसके बाद लड़की दादी से पूछती है कि बाबा आपको एक महीने में कितनी लिपस्टिक लाकर देते थे. दादी बड़े प्यार से बताती हैं कि बाबा उनके लिए पॉन्ड्स की क्रीम और लैक्मे की लिपस्टिक लाते थे. दादी की बातें सुनकर साफ महसूस होता है कि बाबा उन्हें कितना खास मानते थे. लड़की जब पूछती है कि क्या बाबा आपको राजकुमारी की तरह रखते थे, तो दादी कहती हैं कि बाबा उन्हें शॉपिंग कराते थे. वह मेकअप का खूब सारा सामान खरीदती थीं और बाबा उनका पूरा ख्याल रखते थे.

देखें Video:

पसंद का खाना और फिल्मों का शौक

दादी बताती हैं कि कभी-कभी बाबा उनके लिए बाहर से खाने की चीजें भी लाते थे, वो भी उनकी पसंद की. इतना ही नहीं, बाबा उन्हें हर 15 दिन में एक बार फिल्म दिखाने जरूर ले जाते थे. यह सुनकर लोग पुराने ज़माने के प्यार की सादगी को याद करने लगे. दादी बताती हैं कि उन्हें नॉवेल पढ़ने का शौक था, तो बाबा उनके लिए हिंदी नॉवेल भी लाकर देते थे. दादी की ये बातें साबित करती हैं कि बाबा सिर्फ पति नहीं, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त भी थे.

कहां शेयर हुआ वीडियो?

इस इमोशनल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dadikikahaniyann नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- दादी और बाबा की कहानी इस तरह सुनना बहुत अच्छा लगता है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 28 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग दादी-बाबा के प्यार को सच्चा, खूबसूरत और आज के दौर में दुर्लभ बता रहे हैं.

