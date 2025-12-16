विज्ञापन
रात में रोटी या चावल? इन चार बातों के हिसाब से तय कीजिए डिनर

Roti or Rice Which Is Better: रोटी और चावल दोनों को ही भारतीय खूब खाना पसंद करते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट से जानें रात में रोटी या चावल क्या खाना बेहतर हैं.

रात में रोटी या चावल? इन चार बातों के हिसाब से तय कीजिए डिनर
Roti or Rice Which Is Better: रात में रोटी खाएं या चावल.

चावल और रोटी भारतीय थाली का अहम हिस्सा है. लंच से लेकर डिनर तक में हम रोटी और चावल को खाना पसंद करते हैं. क्योंकि इन दोनों के बिना हमारी थाली अधूरी सी लगती है. हमारे लिए तो ऐसा ही है आपका हमें पता नहीं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रात में चावल या रोटी क्या खाना ज्यादा फायदेमंद. अगर आप भी इसी बात से परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि रात में क्या खाना चाहिए तो आपकी इस परेशानी का जवाब हमारे पास है. आइए इस बारे में क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा से जानते हैं कि रात में चावल या रोटी क्या खाना है बेहतर.

डॉक्टर दीप्ति खटूजा बताती हैं कि रोटी में प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्व अधिक होते हैं, जबकि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा और फाइबर बहुत कम होता है. फाइबर की वजह से रोटी धीरे पचती है और पेट देर तक भरा महसूस होता है.

रात में क्‍या खाना चाह‍िए चावल है या रोटी? | Raat Me Kya Khaye Roti Ya Chawal?

1. अगर आपको रात में भूख लगती है तो रोटी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि रोटी में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मददगार है.

2. अगर आप दिनभर के थके हुए हैं और रात में हल्का खाना चाहते हैं, तो चावल एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. 

3. डायबिटीज मरीजों के लिए रोटी चावल की तुलना में एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को स्थिर रखती है.

4. अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो आप रात में चावल का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि चावल शरीर में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड को सक्रिय करता है, जो गहरी नींद लाने में मदद कर सकता है.

नोटः डॉक्टर का कहना है कि आप चाहे रोटी खाएं या चावल दोनों का सीमित मात्रा में सेवन करना ही सेहत के लिए अच्छा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

