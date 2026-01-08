विज्ञापन
कॉर्पोरेट में इतने ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़की बोली- मेरा शादी पर से विश्वास उठ गया

ऑफिस की दुनिया में चल रहे हैं ऐसे राज, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. शादीशुदा लोग भी रखते हैं अफेयर और ये सब कुछ इतनी चालाकी से होता है कि आपको पता ही नहीं चलता...ऐसा एक वीडियो में लड़की कह रही है. वीडियो में लड़की ने एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर को लेकर ऐसा खुलासा किया है कि वीडियो वायरल हो गया.

कॉर्पोरेट में इतने ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़की बोली- मेरा शादी पर से विश्वास उठ गया
कॉरपोरेट के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर का 57 सेकंड का वीडियो हो रहा है धड़ल्ले से वायरल

Office Affair Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की कॉरपोरेट कल्चर पर तंज कसते हुए अपने मेट्रो सफर का किस्सा सुनाती है. वह बताती है कि कैसे उसके बगल में बैठी एक महिला अपने ऑफिस अफेयर से बड़े प्यार से बात कर रही थी. ऑफिस अफेयर का नाम था 'सचिन सर'... नाम सुनकर ही आवाज में मिठास घुल रही थी, लेकिन दो मिनट बाद ही पति का फोन आता है और लहजा बदल जाता है, 'हां, पहुंच गई हूं...आ जाऊंगी.'

अफेयर, शक और 'प्लानिंग' का खेल (Secret office relationship)

लड़की आगे बताती है कि बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई. उसी कॉल में पता चला कि 'सचिन सर' भी शादीशुदा हैं. दोनों इतनी होशियारी से ट्रिप प्लान कर रहे थे कि शक की गुंजाइश ही न रहे. पहले आसपास की जगह चलेंगे, ताकि मेरे पति और आपकी पत्नी को लगे सब ठीक है. यहां तक कि यह भी तय किया जा रहा था कि दोनों के घरवालों का मूड खराब न हो, वरना 'चारों का मूड खराब हो जाएगा'. यह सुनकर लड़की झुंझलाते हुए कहती है, 'फसाद की जड़ तुम दोनों ही हो.'

एक्स पर वीडियो और लोगों की प्रतिक्रिया (Office romance drama)

इस 57 सेकंड के वीडियो को एक्स पर @RajveerIND अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, 'अगर लोग अपने गुप्त ऑफिस रोमांस की तुलना में अपने काम पर आधा भी ध्यान दें, तो हर कोई अमीर हो जाएगा.' खबर लिखे जाने तक वीडियो को 42.9 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1.1 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर (Secret affair stories)

यह वीडियो सिर्फ गॉसिप नहीं, बल्कि आज के शहरी समाज की एक झलक है. जहां रिश्ते मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं और भरोसा सबसे कमजोर कड़ी. युवा पीढ़ी यह सब देखकर क्या सीख रही है...यही सबसे बड़ा सवाल है. हंसी-मजाक के पीछे छिपी यह कहानी हमें आईना दिखाती है. रिश्तों में ईमानदारी अगर खो गई, तो न नौकरी सुकून देगी, न जिंदगी. शायद अब वक्त है रफ्तार कम कर के रिश्तों की कीमत समझने का.

