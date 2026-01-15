5 एक्टिविटी जो बच्चों के दिमाग को बनाती हैं शार्प? जानिए यहां

5 brain sharp activity for kids : हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा शार्प इंटेलिजेंट बने. पढ़ाई से लेकर खेल-कूद सबमें आगे रहे. हम अक्सर बच्चों की डाइट पर तो बहुत ध्यान देते हैं लेकिन दिमागी कसरत कराना भूल जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको 5 एसी ब्रेन एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जिसकी प्रैक्टिस (How to sharp ) आप रोज बच्चों को कराते हैं तो फिर आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज दौड़ेगा.
आइए बिना देर किए जानते हैं 5 ब्रेन एक्टिविटी1. पहेलियां और बोर्ड गेम्स - Puzzles and Board Games
बच्चों को लूडो, कैरम या शतरंज जैसे गेम्स खिलाएं. इसके अलावा सुडोकू या जिग्सॉ पहेलियाँ (Jigsaw Puzzles) उनके दिमाग को लॉजिकली सोचने पर मजबूर करती हैं. जब बच्चा पहेली सुलझाता है, तो उसके ब्रेन सेल्स के बीच कनेक्शन मजबूत होता है, जिससे उसकी याददाश्त बढ़ती है.2. जोर-जोर से कहानी पढ़ना - Reading Out Loud
सिर्फ किताब पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि बच्चे को बोल-बोल कर पढ़ने के लिए कहें. जब बच्चा जोर से पढ़ता है, तो वह शब्दों को सुनता भी है. इससे उसकी भाषा सुधरती है और फोकस करने की पावर बढ़ती है. आप उनके साथ बैठकर रोचक कहानियां पढ़ सकते हैं, जिससे उनकी इमेजिनेशन पावर भी तेज होती है.
यह भी पढ़ें - पेट की गंदगी और मोटापे से हैं परेशान? रोज सुबह शुरू करें 'उषापान', 15 दिनों में दिखने लगेगा असर!3. नई स्किल सीखें - Learning a New Skill
चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट (जैसे गिटार या कीबोर्ड) सीखना हो या कोई नई भाषा, नई चीजें सीखने से दिमाग का वह हिस्सा एक्टिव होता है जो रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल नहीं होता. पेंटिंग या क्राफ्ट बनाने से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है और उनका हाथ-आंख का तालमेल (Hand-eye coordination) बेहतर होता है.4. फिजिकल एक्टिविटी और खेल - Physical Sports
भागने-दौड़ने वाले खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या साइकलिंग से दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है. इससे बच्चे ज्यादा अलर्ट रहते हैं और उन्हें चीजें जल्दी याद होती हैं. दिन में कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है.5. सवाल पूछने की आजादी - Encourage Curiosity
बच्चे स्वभाव से ही बहुत सवाल पूछते हैं. कभी भी उन्हें चुप न कराएं. जब बच्चा पूछता है, तो वह दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा होता है. उनके सवालों के जवाब दें और उन्हें खुद भी हल खोजने के लिए मोटिवेट करें. इससे उनके अंदर 'क्रिटिकल थिंकिंग' पैदा होती है.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
