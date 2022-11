Nerve Pain Problem: शरीर में कहीं भी हो नसों में दर्द की दिक्कत, खाना शुरू कर दें ये 5 फूड्स तुरंत मिलेगी राहत

Nerve Pain: नसों के दर्द से निपटने के लिए नेचुरल पेन किलर फूड्स का सेवन करें.

खास बातें एक प्लांट बेस्ड डाइट नसों के दर्द को कम करने में मददगार है.

सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप घर का बना खाना खाएं.

ब्रोकोली, पालक और शतावरी सभी में विटामिन बी होता है.

How To Get Rid Of Nerve Pain: अगर आप तंत्रिका दर्द या आम भाषा में कहें तो नस के दर्द से परेशान हैं, तो हेल्दी, कम सूजन वाले फूड्स खाना सबसे बेहतर है. एक प्लांट बेस्ड डाइट हेल्दी नसों और नसों के दर्द को कम करने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करती है. सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप घर का बना खाना खाएं और बाहर खाने की आदत को कम करें क्योंकि इससे जोखिम अधिक हो सकता है और आपके तंत्रिका दर्द को बढ़ा सकता है. यहां 6 प्लांट बेस्ड फूड्स (Plant Based Foods) का अधिक सेवन करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं और तंत्रिका दर्द या नसों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं.

नसों के दर्द से छुटकारा दिलाने वाले फूड्स | Foods To Relieve Nerve Pain