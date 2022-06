Pain in the Right Side of Neck: गर्दन के दाहिनी तरफ क्यों होता है दर्द, ये हैं आपकी 6 बड़ी गलतियां, जानें कैसे पाएं गर्दन दर्द से छुटकारा

How To Get Rid Of Red Ants: घर में या किचन में आ गई हैं लाल चींटियां, तो अपनाएं चींटी भगाने के ये रामबाण नुस्‍खे और घरेलू उपाय, कभी लौटकर नहीं आएंगी चींट‍ियां

गर्दन के दाहिने हिस्से में दर्द कारण और उपाय

1. मांसपेशियों में तनाव

लंबे समय तक कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करने के बाद आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है. लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने के बाद भी आपको गर्दन में दर्द का अनुभव हो सकता है जो लंबे समय तक सिरदर्द का भी कारण बन सकता है.

What should I do about neck pain right side? इससे आपकी गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं.अगर आपकी गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हैं, तो आपको अपनी गर्दन को हिलाने में कठिनाई हो सकती है. गर्दन का अकड़ा हुआ जोड़ घूमते समय नसों या मांसपेशियों को भी इफेक्ट करता है जिससे दर्द हो सकता है.

2. गलत तरीके से सोना

असामान्य स्थिति में सोने के बाद आपकी गर्दन में चोट लग सकती है. अगर आप पेट के बल सोते हैं तो आपको गर्दन में दर्द होने की संभावना अधिक हो सकती है. बहुत अधिक तकियों के साथ सोने से भी गर्दन में दर्द हो सकता है क्योंकि आपका सिर और गर्दन आपके शरीर के बाकी हिस्सों के अनुरूप नहीं होते हैं.

3. रॉन्ग पॉजिशन

गर्दन के दर्द को रोकने, कम करने या खत्म करने के लिए कुछ पॉजिशन जरूरी हैं. खराब पॉजिशन सीधे आपकी गर्दन और कंधों के साथ-साथ आपकी रीढ़ की मांसपेशियों को भी प्रभावित करती है. आप जितनी देर तक खराब पॉजिशन बनाए रखेंगे, आपके शरीर के ये हिस्से उतने ही कमजोर होते जाएंगे, जिससे आपको अधिक दर्द होगा.

How do I know if my neck pain is serious? जब आप कोई खेल खेलते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सस चोट लग सकती है.

4. चिंता या तनाव

चिंता या तनाव का अनुभव करने से आपकी मांसपेशियों में कसाव आ सकता है. खासकर आप इसे अपनी गर्दन और कंधों के आसपास महसूस कर सकते हैं.

5. मोच

गर्दन में मोच आ सकती है, जिससे दर्द हो सकता है. व्हिपलैश एक और शब्द है जिसका इस्तेमाल गर्दन की मोच के लिए किया जाता है. यह तब होता है जब गर्दन में आपके स्नायुबंधन या मांसपेशियां घायल हो जाती हैं क्योंकि आपके शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है जिससे आपकी गर्दन अधिक फैल जाती है और बहुत जल्दी वापस अपनी जगह पर आ जाती है.

6, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी

जब आप कोई खेल खेलते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सस चोट लग सकती है. यह आपकी रीढ़, कंधों, आर्म्स और हाथों को जोड़ने वाली नसों के एक समूह, ब्रेकियल प्लेक्सस को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द होता है.

गर्दन के दाहिने हिस्से में दर्द का इलाज | Right Side Neck Pain Treatment

कई घरेलू उपचार समय के साथ गर्दन के दर्द को ठीक करने में मदद कर सकते हैं. यहां कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताया गया है.

ओवर-द-काउंटर एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं लेना.

घायल क्षेत्र को आइसिंग करना

गर्म स्नान करना

गर्दन को अगल-बगल से धीरे से हिलाना

अपनी मांसपेशियों को धीरे से खींचना

दर्द के बावजूद सक्रिय रहना

मालिश करने

प्रोपर पोश्चर प्रैक्टिस

पक्के गद्दे पर सिर्फ एक तकिया रखकर सोएं.

योग या ध्यान.

आपकी गर्दन के दाहिनी ओर दर्द का अनुभव करना असामान्य नहीं है. अगर आप सेल्फ केयर करते हैं और अपनी गर्दन को और अधिक तनाव नहीं देते हैं तो गर्दन का दर्द अक्सर कुछ दिनों या हफ्तों के बाद अपने आप दूर हो जाता है.

