विज्ञापन
विशेष लिंक

फास्ट वेट लॉस का नया मंत्र! नाश्ते में शामिल करें ये 3 सुपरहेल्दी फूड्स और देखें कमाल

Breakfast for Weight Loss: अगर आप भी अपने वजन को कम करना चाहते है तो हमारे आर्टिकल को पढ़कर मदद मिल सकती है, क्योंकि हम सुबह के नाश्ते के लिए लेकर आएं है, ऐसा फॉर्मूला जो वजन को कम करने में मदद करेगा.

Read Time: 3 mins
Share
फास्ट वेट लॉस का नया मंत्र! नाश्ते में शामिल करें ये 3 सुपरहेल्दी फूड्स और देखें कमाल
ब्रेकफास्ट में ये चीजें खाने से घटेगा वजन.

Breakfast for Weight Loss: मोटापे को एक तरीके से बीमारियों का घर बोला जाता है क्योंकि यह कई बीमारियों के संक्रमण का कारण होता है, मोटापे से पूरे शरीर की पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है और साथ ही यह सुंदरता को भी खत्म करता है. एक अच्छी पर्सनैलिटी का कारण स्वस्थ शरीर होता है और इससे आपका कॉन्फीडेन्स बिल्ड कर सकता है.

आजकल बिजी लाइफस्टाइल के कारण लोग फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते है की अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे. लोग अपना वजन घटाने के लिए जिम व डाइटिंग करते है और कभी-कभी तो दवाइयां भी खाते है, लेकिन वजन घटाने के लिए इन सबकी कोई जरूरत नहीं होती है, अपने पेट को कम करने के लिए एक अच्छी व सही डाइट को फॉलो करके फायदा मिल सकता है.

क्या खा सकते है ?

ये भी पढ़ें: Kidney Stone होने पर खा लें ये 5 चीजें खुद बा खुद बाहर निकल जाएगी पथरी, फिर कभी नहीं होगी किडनी में पथरी की समस्या

ओट्स

सुबह के समय नाश्ते में ओट्स सबसे ज्यादा पौष्टिक माना जाता है, इसको खाने के कई सारे स्वास्थ्य लाभ होते है और साथ ही यह वजन घटाने में भी मददगार होता है. सुबह नाश्ते में ओट्स खाने के बाद और कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमे मौजूद भरपूर फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ फील करा के ओवरईटिंग से बचा सकता है जिसके कारण वजन नियंत्रण में मदद मिलती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

दलिया

दलिया एक पोष्टिक और हेल्दी नाश्ता है, इसके सेवन से वजन कम करने या उसको नियंत्रित करने में मदद मिलती है. दलिया में मौजूद फाइबर, आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. आप इसको सिर्फ नाश्ते में ही नहीं बल्कि डिनर में भी खा सकते है और अपना वजन कम करके स्वस्थ रह सकते हैं.

बेसन चीला 

बेसन चीला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, सुबह नाश्ते में अगर इसको लिमिटेड मात्रा में खाया जाए तो यह वजन घटाने में मदद करता है और शरीर को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Simple Breakfast For Weight Loss, Low Calorie Breakfast For Weight Loss , How To Lose Weight With The Help Of Diet, How To Lose Weight Fast Naturally And Permanently, How To Lose Belly Fat Fast Naturally At Home
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com