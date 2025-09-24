आपका फैटी लिवर है या नहीं घर पर इस तरीके से पता करें, डॉक्टर सरीन ने बताई ट्रिक्स

Liver Disease Symptoms in Hindi: आजकल बदलती लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खानपान और बढ़ते मोटापे के कारण फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. पहले यह बीमारी केवल शराब पीने वालों में देखी जाती थी, लेकिन अब यह नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के रूप में आम लोगों को भी परेशान कर रही है. फैटी लिवर का मतलब है लिवर में चर्बी जमा होना, जो धीरे-धीरे लिवर फंक्शनिंग को कम कर देता है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. लेकिन, सवाल यह है क्या फैटी लिवर की पहचान घर पर की जा सकती है? डॉक्टर सरीन ने इसके लिए एक आसान ट्रिक भी बताई है.

फैटी लिवर क्या है?

लिवर में सामान्य से ज्यादा फैट जमा हो जाना.

लिवर सूजन, फाइब्रोसिस और सिरोसिस का रूप ले सकती है.

शराब पीने वालों में इसे AFLD और बाकी लोगों में NAFLD कहा जाता है.

डॉक्टर सरीन की लिवर डिजीज को पहचानने की ट्रिक

डॉ. एस.के. सरीन, जो लिवर रोगों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि कुछ घरेलू संकेतों और आदतों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको फैटी लिवर है या नहीं:

1. कमर का माप देखें

पुरुषों में कमर 90 सेमी से ज्यादा और महिलाओं में 80 सेमी से ज्यादा हो तो फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है. पेट के आसपास चर्बी जमा होना लिवर पर असर डालता है.

2. थकान और भारीपन महसूस होना

अगर आपको बिना मेहनत के बहुत ज्यादा थकान महसूस हो और पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन या हल्का दर्द हो तो यह भी लिवर की बीमारी का संकेत हो सकता है.

3. भूख में कमी या उल्टी जैसा महसूस होना

अगर आप लिवर ठीक से काम न करे तो ये पाचन को प्रभावित करता है. इससे भूख कम लगती है या खाने के बाद पेट फूलना, अपच जैसी समस्याएं होती है.

4. त्वचा और आंखों में पीलापन

अगर फैटी लिवर बढ़कर सूजन या सिरोसिस में बदल जाए तो शरीर में बिलीरुबिन बढ़ता है, इससे आंखें और त्वचा पीली दिखने लगती हैं. तो ये भी बीमार लिवर का एक संकेत हैं.

5. ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की सलाह

अगर ऊपर दिए गए लक्षण दिखें तो डॉक्टर से मिलें. SGPT, SGOT जैसे लिवर एंजाइम टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से यह पता लगाया जा सकता है कि आपको लिवर से जुड़ी कोई समस्या है.

फैटी लिवर से बचाव के घरेलू उपाय - (Home Remedies to Prevent Fatty Liver)

रोजाना 30 मिनट वॉक या योग करें.

तले-भुने और मीठे खाने से परहेज करें.

ग्रीन टी, आंवला, हल्दी और फाइबर युक्त भोजन लें.

शराब और धूम्रपान से दूर रहें.

वेट को कंट्रोल में रखें.

फैटी लिवर एक साइलेंट बीमारी है जो बिना लक्षणों के भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है. डॉक्टर सरीन की बताई ट्रिक से आप घर पर ही शुरुआती संकेत पहचान सकते हैं और समय रहते इलाज शुरू कर सकते हैं. याद रखें लिवर हेल्दी रहेगा तो शरीर भी हमेशा हेल्दी रहेगा.

