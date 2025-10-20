विज्ञापन
विशेष लिंक

त्योहारों पर मिठाइयों में मिलावट कैसे पहचानें, डॉक्टन ने बताए टिप्स

How To Identify Fake Sweets: अगर मिठाई का स्वाद असामान्य लगे या उसमें चिकनाहट ज़्यादा महसूस हो, तो समझ लें कि उसमें मिलावट की गई है.

Read Time: 3 mins
Share
त्योहारों पर मिठाइयों में मिलावट कैसे पहचानें, डॉक्टन ने बताए टिप्स
मिठाइयों को इस तरह पहचानें, करें ये टेस्ट

How To Identify Fake Sweets: त्योहारों के मौसम में बाजार रंग-बिरंगी मिठाइयों से सज जाता है. लेकिन इन्हीं मिठाइयों के बीच कई बार मिलावटखोर अपनी चाल चल देते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपकी प्लेट में रखी मिठाई वाकई असली है या नहीं. डॉ. भाटी ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनके जरिए आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपकी प्लेट में रखी गई मिठाई कितनी असली है.

मिठाई में मिलावट की जांच कैसे करें?

खोया और दूध से बनी मिठाइयों में मिलावट की पहचान कैसे करें?

मिलावट सबसे ज्यादा दूध से बनी मिठाइयों में होती है, जैसे बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला या लड्डू. इन मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला खोया या मिल्क पाउडर कई बार असली नहीं होता. अगर मिठाई का स्वाद असामान्य लगे या उसमें चिकनाहट ज़्यादा महसूस हो, तो समझ लें कि उसमें मिलावट की गई है.

इसे भी पढ़ें: Chhath Puja Prasad Recipes 2025: ठेकुआ, रसिया, कसार के लड्डू बनाने की पूरी विधि

चांदी के वर्क (Silver Foil) की जांच कैसे करें?

अक्सर मिठाइयों पर चांदी का वर्क चढ़ा होता है, लेकिन कई बार यह असली चांदी नहीं होती, बल्कि एल्यूमिनियम की परत होती है. चेक करने का आसान तरीका ये है कि वर्क को हल्के से उंगली पर रगड़ें. अगर यह आसानी से गायब हो जाए और उंगलियों पर कण न छोड़ें, तो यह असली चांदी है. अगर यह चिपक कर रह जाए या चमकदार दाग छोड़ दे, तो इसमें एल्यूमिनियम की मिलावट है.

स्टार्च की मिलावट जांचने का सही तरीका

कई मिठाइयों में कॉर्न फ्लोर, मैदा या स्टार्च युक्त चीजें मिलाई जाती हैं ताकि इसकी मात्रा बढ़ाई जा सके. घर पर इसकी जांच करने के लिए मिठाई का छोटा टुकड़ा लें और उस पर कुछ बूंदें आयोडीन की डालें. अगर रंग नीला या बैंगनी हो जाए, तो उसमें स्टार्च की मिलावट है. अगर रंग में कोई बदलाव नहीं होता, तो मिठाई असली है.

मिठाई में फूड कलर डाला है या नहीं इसकी जांच कैसे करें?

त्योहारों पर कई दुकानदार मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल करते हैं. घर पर इसकी जांच करने के लिए मिठाई को सफेद टिश्यू पेपर पर रगड़ें. अगर टिश्यू पर रंग छूट जाए, तो समझिए आर्टिफिशियल कलर डाले गए हैं. या फिर मिठाई को गर्म पानी के गिलास में डालें, अगर पानी रंगीन हो जाए, तो रंग मिलाया गया है. बेसन के लड्डू का नेचुरल कलर हल्का ब्राउनिश येलो होता है. अगर वह बहुत चमकीला पीला दिखे, तो वह मिलावटी हो सकता है.

त्योहारों में खाई जाने वाली मिलावटी मिठाइयां केवल स्वाद नहीं बिगाड़ती, बल्कि सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, ऐसे रंग और केमिकल पेट की गड़बड़ी, उल्टी, मितली और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali Sweets Adulteration, FSSAI Expert Tips, Detect Fake Silver Foil, Test For Starch In Sweets, Food Safety During Festivals
Get App for Better Experience
Install Now