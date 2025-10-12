विज्ञापन
दीपावली पर मिलावटखोरों पर वार: फिरोजाबाद में डेढ़ क्विंटल नकली छेना नष्ट, खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

दीपावली पर मिठाइयों में मिलावट की आशंका को देखते हुए फिरोजाबाद में खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाई. टीम ने शिकोहाबाद में छापेमारी कर डेढ़ क्विंटल नकली रंगों से बना छेना जब्त कर नष्ट किया.

  • जिलाधिकारी रमेश रंजन के निर्देश पर शिकोहाबाद में मिठाई भंडारों पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की
  • मोहन डेयरी समेत अन्य दुकानों से डेढ़ क्विंटल छेना बरामद हुआ जिसमें खतरनाक रंगों का उपयोग पाया गया था
  • छेना को मौके पर ही नष्ट कराया गया और पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है
फिरोजाबाद:

दीपावली से पहले मिठाइयों में मिलावट करने वालों पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी रमेश रंजन के निर्देश पर शिकोहाबाद नगर में विभाग की टीम ने कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की, जिसमें मोहन डेयरी और आसपास की अन्य दुकानों पर नकली मिठाइयां बरामद की गईं. सहायक खाद्य आयुक्त चंदन पांडे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान करीब डेढ़ क्विंटल छेना जब्त किया गया. जांच में पाया गया कि छेना में अखाद्य और खतरनाक रंगों का इस्तेमाल किया गया था. मौके पर ही इस छेने को ड्रम में भरकर नष्ट कराया गया. कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

वहीं, एटा चौराहा स्थित एक अन्य मिठाई की दुकान के संचालक ने कार्रवाई के डर से अपनी दुकान बंद कर फरार हो गया. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके से नमूने एकत्र कर लैब भेजे हैं ताकि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. सहायक खाद्य आयुक्त चंदन पांडे ने NDTV से कहा, “दीपावली के दौरान मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें गंभीरता से ली जा रही हैं. जो भी दुकानदार नकली रंग या खराब सामग्री का इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

उन्होंने बताया कि त्योहारों के मौसम में विभाग की टीमें जिलेभर में मिठाई और डेयरी उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी कर रही हैं. प्रशासन ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे मिठाई खरीदते समय सावधानी बरतें, ब्रांडेड दुकानों से ही सामान लें और रंग या स्वाद में किसी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत सूचना दें. जिला प्रशासन का कहना है कि मिलावट करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ताकि लोगों की थाली में त्योहार की मिठास बनी रहे, ज़हर नहीं.

