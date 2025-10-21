विज्ञापन
गुड़ में भी होती है मिलावट, एक्‍सपर्ट से जानिए कैसे करें असली और नकली गुड़ की पहचान

Easy tips to check the purity of jaggery : कई दुकानदार गुड़ को ज्यादा चमकदार और आकर्षक दिखाने के लिए उसमें कलर या एडिटिव्स मिला देते हैं. ब्राइट येलो या गोल्डन गुड़ में कलर मिलाने की संभावना ज्यादा रहती है.

असली और नकली गुड़ पहचानने के आसान तरीके (How To Identify Fake or Real Jaggery)

Easy tips to check the purity of jaggery: गुड़ को चीनी का हेल्दी ऑप्शन माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिस गुड़ को हेल्दी समझकर खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है? कई लोग मानते हैं कि गुड़ में शुगर कम होती है और यह डायबिटीज के मरीजों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. लेकिन डॉक्टर समीर भाटी का कहना है, 'हर गुड़ हेल्दी नहीं होता, बाजार में मिलने वाले ज्यादातर गुड़ में रंग और केमिकल की मिलावट होती है.'

गुड़ में की जाती है इन चीजों की मिलावट

डॉ. भाटी के अनुसार, कई दुकानदार गुड़ को ज्यादा चमकदार और आकर्षक दिखाने के लिए उसमें कलर या एडिटिव्स मिला देते हैं. ब्राइट येलो या गोल्डन गुड़ में कलर मिलाने की संभावना ज्यादा रहती है. सॉफ्ट और जल्दी टूटने वाला गुड़ ज्यादा प्रोसेसिंग या केमिकल से ट्रीट किया गया हो सकता है. वहीं, कई बार खुशबू बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल एसेंस मिलाया जाता है.

असली और नकली गुड़ पहचानने के आसान तरीके (How To Identify Fake or Real Jaggery)

  1. ब्रेक टेस्ट (Break Test)- गुड़ को हल्के से तोड़ने की कोशिश करें. अगर यह बहुत आसानी से टूट जाए, तो समझ लें कि इसमें केमिकल प्रोसेसिंग की गई है. असली गुड़ को तोड़ने में थोड़ा दबाव लगता है.
  2. कलर टेस्ट (Colour Test)- नेचुरल गुड़ का रंग हल्का भूरा या गाढ़ा ब्राउन होता है. अगर रंग बहुत चमकीला पीला या ऑरेंज दिखे, तो उसमें मिलावट हो सकती है.
  3. स्मेल टेस्ट (Smell Test)- असली गुड़ में नेचुरल गन्ने की खुशबू आती है. अगर खुशबू बहुत तेज या परफ्यूम जैसी लगे, तो उसमें एसेंस मिलाया गया है.
  4. खाकर करें टेस्ट- असली गुड़ मीठा और मुलायम स्वाद वाला होता है. अगर स्वाद में कड़वाहट या तीखापन महसूस हो, तो इसे ना खाएं.

काला गुड़ या पीला गुड़ कौन सा बेहतर?

कई लोगों को लगता है कि काला गुड़ पुराना या खराब होता है, लेकिन डॉक्टर भाटी के मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं है. काला गुड़ कई बार ज्यादा नैचुरल होता है, जबकि बहुत चमकीला पीला गुड़ अक्सर केमिकल से प्रोसेस किया हुआ होता है. डॉक्टर भाटी के मुताबिक, 'गुड़ जितना ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, उतना ही उसमें मिलावट की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए कोशिश करें कि आप देसी, गांव या भरोसेमंद स्रोस से बना गुड़ ही खरीदें.'

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

