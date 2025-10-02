हजार कोशिशों के बाद भी नाखून चबाने की नहीं छूट रही है आदत, जान लीजिए इससे होने वाले 5 बड़े नुकसान

Nail biting habit side effects : आज हम नाखून चबाने की आदत के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं. ये जानने के बावजूद कि यह आदत अच्छी नहीं है, लेकिन इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है. तो चलिए, आज इस बुरी आदत से होने वाले 5 बड़े नुकसानों के बारे में जानते हैं, ताकि आपको इस आदत को छोड़ने की थोड़ी प्रेरणा मिल सके...

श्री श्री रविशंकर से जानिए Extra Marital Affairs सही है या गलत और इससे कैसे बचें

नाखून चबाने की आदत से होने वाले 5 नुकसान

जब आप अपने नाखून चबाते हैं, तो असल में आप अपने हाथों पर मौजूद सारे कीटाणुओं को सीधे अपने मुंह में ले रहे होते हैं. जिससे आपको सर्दी-खांसी, फ्लू, पेट से जुड़ी बीमारियां, यहां तक कि गंभीर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं.

नाखून सिर्फ दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन ये काफी सख्त होते हैं. रोज-रोज नाखून चबाने से आपके दांतों पर बुरा असर पड़ता है. इससे आपके दांत कमजोर हो सकते हैं, उनमें दरार आ सकती है या उनका आकार बिगड़ सकता है. इसके अलावा, नाखून चबाने से मसूड़ों में चोट लग सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है.

अगर आप लगातार अपने नाखून चबाते रहते हैं, तो इससे आपके नाखूनों की ग्रोथ प्लेट को नुकसान पहुंच सकता है. इसकी वजह से आपके नाखून हमेशा के लिए पतले, बेजान और अजीब आकार के हो सकते हैं. कई बार तो नाखूनों के आसपास की त्वचा भी खराब हो जाती है, जिसमें दर्द और सूजन रहती है. ऐसे में आपके हाथ सुंदर दिखने की बजाय बीमार और बेजान नजर आएंगे.

ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन नाखून चबाने से पेट में कीड़े होने का खतरा भी बढ़ जाता है. मिट्टी में या गंदी चीजों पर कई तरह के parasites और उनके अंडे मौजूद होते हैं. अगर ये आपके नाखूनों के नीचे फंस जाते हैं और आप नाखून चबाते हैं, तो ये परजीवी सीधे आपके पेट में पहुंच सकते हैं. इससे आपको पेट दर्द, कमजोरी, भूख न लगना और कई दूसरी परेशानियां हो सकती हैं.

नाखून चबाने की आदत सिर्फ शारीरिक नुकसान ही नहीं पहुंचाती, बल्कि इसका असर आपके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है. अक्सर लोग सार्वजनिक जगहों पर या किसी से बात करते हुए अनजाने में नाखून चबाने लगते हैं. इससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है और उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है. लोग नोटिस करते हैं और आपको टोक भी सकते हैं, जिससे आप और असहज महसूस कर सकते हैं.

नाखून चबाने की आदत कैसे छुड़ाएं - How to break the habit of biting nails

अपने नाखूनों को छोटा रखें, कोई कड़वा नेल पॉलिश लगा सकते हैं या जब भी नाखून चबाने का मन करे, तो कुछ और करने लगें, जैसे कोई बॉल घुमाना या च्यूइंगम गम चबाना. थोड़ी कोशिश और हिम्मत से आप जरूर इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)