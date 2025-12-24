UP TET Exam: यूपी टीईटी परीक्षा हुई स्थगित, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा एक्शन

UP TET 2025 Exam: उत्तर प्रदेश में होने वाली टीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि नई तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा. इसके साथ ही पीजीटी और टीजीटी भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा. यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद एक बड़ी बैठक बुलाई और उसके बाद टीईटी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया. यूपी टीईटी परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को होने वाली थी. इस बैठक में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई और फैसले भी लिए गए.

एग्जाम कैलेंडर होगा जारी

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की इस अहम बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि एग्जाम कैलेंडर को स्टडी करके एक नई लिस्ट तैयार की जाएगा, जिसके बाद नया कैलेंडर जारी किया जा सकता है. इसी के तहत जनवरी में होने वाली टीईटी परीक्षा को स्थगित किया गया है. बता दें कि यूपी में चार साल बाद टीईटी परीक्षा होने वाली थी, जो फिलहाल स्थगित की जा चुकी है. नई तारीखों का कब ऐलान किया जाएगा, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों पर असर

पिछले चार साल से टीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे करीब 15 लाख अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का स्थगित होना किसी बड़े झटके से कम नहीं है. फिलहाल आयोग की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि ये परीक्षा किस महीने में होगी, यानी तैयारी कर रहे युवाओं को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिना टीईटी परीक्षा के टीचर नहीं बन सकते हैं, इसके लिए टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी होगा. ऐसे में यूपी के लाखों युवाओं को इस परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है.

पूर्व डीजीपी को बनाया था आयोग का अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को हाल ही में यूपी सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था. उनकी नियुक्ति से पहले नियमों में बदलाव भी किया गया. प्रशांत कुमार की नियुक्ति के बाद से ही माना जा रहा था कि यूपी में होने वाली भर्तियों में कई तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं. फिलहाल प्रशांत कुमार के सामने निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित करवाना और यूपी के लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा जीतने जैसी चुनौतियां हैं.