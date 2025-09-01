श्री श्री रविशंकर से जानिए Extra Marital Affairs सही है या गलत और इससे कैसे बचें

Extra marital affair : हम सभी जानते हैं कि शादी एक पवित्र बंधन है. जिसमें दोनों पार्टनर एक- दूसरे के लिए 7 जन्मों तक जीने- मरने की कसमें खाते हैं. आपको बता दें, जहां पहले शादियां खूब चलती थी, वहीं अब इसे लेकर काफी प्रश्न उठ रहे हैं. वहीं ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है. शादीशुदा लोग किसी अन्य इंसान के साथ इमोशनली कनेक्ट ज्यादा हो रहे हैं. साल 2023 में हुए सर्वे में 60 प्रतिशत से भारतीय लोगों ने माना था कि वह शादी के अलावा किसी अन्य के साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है या गलत और इससे कैसे बचें.

जानें- शादियों के कैसे बचाया जा सकता है?

आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने बताया, कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भगवान कृष्ण की तरह एक से अधिक रिश्ते रख सकता हूं? इस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा कि क्या आप पसंद करोगे कि आपकी वाइफ के एक से ज्यादा रिलेशन हो? इस पर व्यक्ति ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं.



श्री श्री रविशंकर ने कहा किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास और प्यार है. ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर को छोड़कर किसी के साथ रिश्ते में आते हैं और ये चाहते हैं, इस स्थिति में भी आपका पार्टनर आपके प्रति ईमानदार रहे, तो ये गलत है.



ऐसे में हमेशा जीवन को हमेशा एक विशाल दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आप भविष्य में क्या चाहते हैं. इंसान को थोड़े- थोड़े समय बाद कुछ न कुछ अच्छा लगता ही रहता है, लेकिन याद रखें ये सब टेंपरेरी है. ऐसे में अगर आप जीवन में एक फाउंडेशन यानी नींव मजबूत करना चाहते हैं, तो ये सब छोड़ना होगा.

माता- पिता नहीं चाहते बच्चों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर

श्री श्री रविशंकर ने कहा, कोई भी माता- पिता ये नहीं चाहते कि उनके बेटे और बेटी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चले. बता दें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बीमारियां फैल सकती है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है. इसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सुख मिलने की संभावना कम होती है. श्री श्री रविशंकर ने कहा, हमें इन चीजों से बचना चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है.

