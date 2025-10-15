8 घंटे सोने के बाद भी रहती है थकान और आलस? शरीर में खत्म हो गया है ये जरूरी विटामिन

Thakan Kis Vitamin Ki Kami Se Hota Hai: हम अक्सर मानते हैं कि अगर हम रात को 7–8 घंटे की नींद ले लें, तो अगला दिन तरोताजा और एनर्जेटिक होगा. लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता. सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, आलस बना रहता है और दिनभर थकान महसूस होती है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि शायद नींद पूरी नहीं हुई या तनाव ज्यादा है. लेकिन असल वजह कुछ और हो सकती है शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी. चलिए यहां जानते हैं कौन-कौन से विटामिन्स की कमी से थकान बनी रहती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है.

किस विटामिन की कमी से थकान महसूस होती है? (Which Vitamin Deficiency Causes Fatigue?)

विटामिन D की कमी, थकान का छुपा हुआ कारण

विटामिन D को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह धूप से मिलता है. यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ शरीर की एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करता है.

विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होते हैं?

दिनभर थकान और सुस्ती

मांसपेशियों में दर्द

मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन

इम्यून सिस्टम कमजोर होना

विटामिन बी12 की कमी के क्या कारण हैं?

धूप में कम रहना

बंद कमरे या ऑफिस में ज्यादा समय बिताना

खानपान में विटामिन D युक्त चीजों की कमी

विटामिन डी की कमी के उपाय (Remedies for Vitamin D Deficiency)

रोज सुबह 15–20 मिनट धूप में बैठें

अंडे की जर्दी, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और फैटी फिश जैसे सैल्मन का सेवन करें.

डॉक्टर की सलाह से विटामिन D सप्लीमेंट लें

विटामिन B12 की कमी से शरीर की बैटरी हो जाती है लो

विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है. इसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होती है, जिससे थकान महसूस होती है.

विटामिन B12 की कमी लक्षण:

कमजोरी और चक्कर आना

ध्यान केंद्रित करने में परेशानी

हाथ-पैरों में झनझनाहट

भूख कम लगना

विटामिन B12 की कमी के कारण (Causes of Vitamin B12 Deficiency)

शाकाहारी भोजन में B12 की मात्रा कम होती है.

पाचन तंत्र की समस्याएं

उम्र बढ़ने पर शरीर का अवशोषण कम हो जाता है.

विटामिन B12 की कमी को दूर करने के उपाय (Ways to Overcome Vitamin B12 Deficiency)

दूध, दही, पनीर, अंडे और मांस का सेवन करें.

जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से B12 इंजेक्शन या सप्लीमेंट लें.

अन्य पोषक तत्वों की कमी भी जिम्मेदार

थकान सिर्फ विटामिन D और B12 की कमी से नहीं होती, बल्कि मैग्नीशियम, आयरन और पोटैशियम जैसे मिनरल्स की कमी भी इसका कारण हो सकती है.

आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है

मैग्नीशियम मांसपेशियों और नर्व्स सिस्टम को संतुलित रखता है.

पोटैशियम शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देने में मदद करता है.

इनकी पूर्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज, फल और साबुत अनाज का सेवन करें.

अगर आप रोजाना 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद थकान, आलस और कमजोरी महसूस करते हैं, तो यह शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी का संकेत हो सकता है. विटामिन D और B12 की नियमित जांच और संतुलित आहार से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

