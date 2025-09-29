विज्ञापन

क्यों बदलने लगता है नाखूनों का रंग? इन बदलावों को न करें नजरअंदाज, लाइफस्टाइल पर दें ध्यान

Nail nutrition: नाखून सिर्फ आपके हाथ का हिस्सा नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का छोटा आईना हैं. रोज़मर्रा की आदतों पर ध्यान देकर आप इन्हें चमकदार और स्वस्थ रख सकते हैं.

Nail color change: नाखूनों का रंग बदलना, बदलाव दिखे तो तुरंत हो जाएं सावधान

What Your Nails Say About Your Lifestyle: हम सब रोज आईने में चेहरा देखते हैं, बालों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कितनी बार अपने नाखूनों की तरफ देखते है? असल में नाखून हमारे लाइफस्टाइल का आईना होते हैं. खान-पान, नींद, स्ट्रेस और रोज़मर्रा की आदतें इन पर सीधे असर डालती हैं. हल्का सा रंग बदलना या बनावट में बदलाव बताता है कि शायद आपकी दिनचर्या में कुछ बदलाव की ज़रूरत है.

नाखूनों का रंग और लाइफस्टाइल कनेक्शन (Nail health signs)

सामान्य नाखून हल्का गुलाबी होते हैं, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन और संतुलित लाइफस्टाइल का संकेत देते हैं, लेकिन अगर नाखून पीले (yellow nails sign of), सफेद, नीले (blue nails causes) या हरे होने लगें, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य की चेतावनी नहीं बल्कि आपकी आदतों की झलक भी हो सकती है. उदाहरण के लिए, लंबे समय तक पीले नाखून दिखना फंगल इन्फेक्शन या अनहेल्दी डाइट का संकेत हो सकता है. सफेद नाखून लिवर या हाइड्रेशन की कमी की तरफ इशारा कर सकते हैं. नीले या हल्के बैंगनी नाखून बताते हैं कि शरीर में रक्त प्रवाह सही नहीं है, शायद आपको व्यायाम और संतुलित डायट पर ध्यान देने की जरूरत है.

क्या करना चाहिए? (nakhun ka rang kyon badalta hai)

नाखूनों की नियमित जांच और पोषक तत्वों का सेवन आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में मदद करता है. 
दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और मेवे नाखूनों को मजबूत और चमकदार बनाए रखते हैं. 
साथ ही, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी नाखूनों के स्वास्थ्य पर असर डालता है.

छोटे बदलाव, बड़ा असर (change in nail colour)

छोटे-छोटे लाइफस्टाइल बदलाव जैसे स्ट्रेस कम करना, पानी पर्याप्त पीना, संतुलित डाइट अपनाना आपके नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखता है. ध्यान रखें, नाखूनों में हल्का रंग बदलाव या बनावट में बदलाव सिर्फ संकेत है, गंभीर समस्या नहीं. इसे नजरअंदाज न करें और समय-समय पर खुद पर ध्यान दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

