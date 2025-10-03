अगर बदलने लगे नाखूनों का रंग, समझ लें शरीर में हो रही है इन चीजों की कमी

Nakuno Ke Rang Ka Matlab: नाखूनों का रंग आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है. महज नाखूनों का रंग देख आप पता कर सकते हैं कि आपका शरीर अंदर से फिट है कि नहीं. दरअसल नाखूनों का रंग (Unhealthy Nails) बदलने के कुछ संभावित कारण होते हैं. अगर आपके नाखूनों का रंग भी बदला हुआ नजर आ रहा है, तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें और जांच जरूर करवाएं.

पीले नाखून: अगर आपके नाखून पीले रंग के दिखने लगे तो ये विटामिन ई, बायोटिन और आयरन की कमी का संकेत हो सकते हैं. कई बाल फंगल इंफेक्शन, डायबिटीज या थायरॉइड में भी नाखूनों का रंग पीला पड़ने लग जाता है. पीला रंग होने पर आप डॉक्टर से एक बार जरूर मिल लें.

सफेद नाखून: जिन लोगों के नाखूनों का रंग सफेद होता है, उनके शरीर में जिंक और कैल्शियम की कमी हो सकती है. इसके अलावा लिवर की समस्या और एनीमिया के कारण भी नाखूनों का रंग सफेद पड़ने लग जाता है.

नीले नाखून: कई लोगों के नाखून नीले रंग के दिखते हैं. जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तब नाखूनों का रंग नीला होने लग जाता है. कई मामलों में हृदय या फेफड़ों की समस्या के कारण भी नाखून नीले रंग के होने लग जाते हैं.

काला या हरा : बैक्टीरियल संक्रमण होने पर नाखूनों का रंग काला या हरा हो जाता है. बैक्टीरियल संक्रमण खुद से सही नहीं होता है. इसलिए बैक्टीरियल संक्रमण होते ही डॉक्टर से जरूर मिलें

नाखूनों की देखभाल कैसे करें

1.संतुलित आहार के जरिए नाखूनों को सही रखा जा सकता है. अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स शामिल कर लें.

2.नाखूनों की सफाई पर भी खासा ध्यान दें और समय-समय पर इन्हें साफ करते रहें

3.नाखूनों का रंग बदलने पर एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)