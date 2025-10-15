जब पीरियड्स आना बंद हो जाएं, तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, मेनोपॉज के लक्षणों से मिलेगा छुटकारा

Remedies for Menopause Symptoms: महिलाओं के जीवन में मेनोपॉज एक प्राकृतिक चरण है, जो आमतौर पर 45 से 55 साल की आयु के बीच आता है. यह वह समय होता है, जब महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं और मासिक धर्म बंद हो जाता है. इस समय शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के बदलाव अनुभव किए जाते हैं. आम तौर पर महिलाएं इस अवधि में हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, नींद की समस्या, जोड़ों में दर्द, थकान और कई अन्य लक्षण महसूस कर सकती हैं. मेनोपॉज केवल शारीरिक बदलाव ही नहीं लाता, बल्कि महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है.

यह भी पढ़ें: सर्दी, खांसी-जुकाम का रामबाण देसी इलाज, बस नींबू के साथ मिलाएं ये चीजें और इस तरह करें सेवन, तुरंत मिलेगी राहत

मेनोपॉज के लक्षण

अचानक मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, चिंता और तनाव आम अनुभव हैं. नींद ना आना या रात में बार-बार जागना भी महिलाओं के रूटीन को प्रभावित करता है. इसके साथ ही जोड़ों में अकड़न, कमजोरी, मेमोरी और एनर्जी में कमी जैसी समस्याएं भी आम हैं.

हार्मोनल बैलेंस के लिए शतावरी के फायदे

आयुर्वेद के अनुसार, शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना इस समय बेहद जरूरी है. शतावरी जैसे हर्ब्स हार्मोनल संतुलन बनाए रखने, शारीरिक कमजोरी कम करने और मानसिक शांति देने में सहायक होते हैं.

इसके अलावा, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में डेली रूटीन, सदाचारपूर्ण जीवन, बैलेंस डाइट और योग व प्राणायाम का महत्व भी बताया गया है. योग और प्राणायाम न केवल तनाव और चिंता को कम करते हैं, बल्कि शरीर में एनर्जी बनाए रखने, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रखने और नींद में सुधार लाने में मदद करते हैं.

आयुर्वेद में यह माना जाता है कि इस प्राकृतिक जीवन चरण को स्वीकार कर सही देखभाल करने से महिलाएं न केवल हेल्दी रहती हैं, बल्कि जीवन के इस नए अध्याय का आनंद भी उठा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: बाल झड़ने की वजह सिर्फ पानी और शैम्पू नहीं, इस विटामिन की कमी से भी उड़ जाते हैं बाल

मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का एक संवेदनशील, लेकिन सशक्त और सकारात्मक चरण है. सही ज्ञान, आयुर्वेदिक उपचार, योग, ध्यान और संतुलित जीवनशैली के माध्यम से महिलाएं इस परिवर्तन को सहजता से झेल सकती हैं. यह समय केवल शरीर की देखभाल का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का भी अवसर है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)