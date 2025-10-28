विज्ञापन
बार-बार होती है नाभि खिसकने गिरने की समस्या, इस आसनों से दूर हो सकता है पेट दर्द

आयुर्वेद में नाभि को बहुत जरूरी माना गया है, जो शरीर की 72,000 नाड़ियों से जुड़ी होती है. इसके खिसक जाने पर शरीर में कई तरह की परेशानियां होती हैं. यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है.

नाभि खिसकने की समस्या होने पर पैरों के तलवे और पिंडलियों की मालिश करें.

Navel Slip Treatment : पेट से जुड़ी ज्यादातर समस्या पाचन या गलत खानपान की वजह से होती है, जिसका पता आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन कई बार नाभि खिसकने की वजह से कई बार असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है. ज्यादातर लोग इसके लक्षणों को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ आसनों से इसमें राहत मिल सकती है. 

नाभि खिसकने की समस्या कब होती है

ये अचानक ज्यादा भार उठाने की वजह से, चलते-चलते पैर मुड़ जाने की वजह से, सोते समय गलत करवट लेने से (जैसे पेट के बल सोना), पेट की मांसपेशियों के कमजोर होने से या गिर जाने या चोट लग जाने की वजह से हो सकती है.

नाभि खिसकने के लक्षण

नाभि खिसकने से पेट फूलने, खाना खाने के तुरंत बाद भी वॉशरूम जाने, हर समय पेट में हल्का-हल्का दर्द और कमर में दर्द की समस्याएं सामने आ सकती हैं.

नाभि खिसकने के घरेलू उपाय

योगासन से करें ठीक

ऐसी स्थिति में योगासन और कुछ एक्सरसाइज से नाभि को ठीक किया जा सकता है. हालांकि, ज्यादा दर्द है तो इसके लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ली जाती है.

मंडूकासन, सेतुबंधासन, पवनमुक्तासन, नौकासन और कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम-विलोम करने से राहत मिल सकती है. ये सभी आसन पेट से जुड़े हैं और पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं.

नाभि के पास करें तेल मालिश

इसके अलावा, किसी भी तेल को गर्म करके नाभि के आसपास मालिश की जा सकती है. हल्के हाथ से मालिश करें, अगर मालिश करते वक्त भी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो तुरंत आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाएं.

तलवों की करें मालिश

नाभि खिसकने की समस्या होने पर पैरों के तलवे और पिंडलियों की मालिश करें. माना जाता है कि ऐसा करने से दर्द में आराम मिलता है. साथ ही नाभि में हल्के गर्म सरसों के तेल की बूंदें भी डाली जा सकती हैं.

गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण का करें सेवन

त्रिफला चूर्ण भी नाभि खिसकने में होने वाले दर्द में राहत देता है. ऐसे में सुबह और शाम आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ लें. इससे पेट में होने वाले दर्द से राहत मिलेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Health Tips, Navel Slip Remedies, Navel Slip Treatment
