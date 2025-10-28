विज्ञापन
सिर्फ चीनी खाने से बढ़ती है डायबिटीज? Diabetes से जुड़े पांच बड़े झूठ जान लीजिए आज, नहीं तो रहेंगे हमेशा गुमराह

आज हम डायबिटीज से जुड़े पांच ऐसे बड़े झूठ के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आप हमेशा गुमराह होते रहेंगे.

शुगर को डॉक्टर 'साइलेंट किलर' भी कहते हैं.

Diabetes myths : शुगर यानी डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसके बारे में हर दूसरा आदमी कुछ न कुछ सलाह देता रहता है. लेकिन क्या ये सारी बातें सच होती हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ मीठा या चीनी खाने से ही शुगर होती है और क्या इसे पूरी तरह बंद करना ही एकमात्र इलाज है?

अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है. आज हम डायबिटीज से जुड़े पांच ऐसे बड़े झूठ के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आप हमेशा गुमराह होते रहेंगे.

झूठ 1 - सिर्फ चीनी या मीठा खाने से ही शुगर (Diabetes) होती है

सच्चाई- मीठा खाना एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन यह अकेला नहीं है.

आपकी डाइट में चावल, रोटी, ब्रेड, आलू और यहां तक कि कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है. हमारा शरीर इन कार्बोहाइड्रेट्स को भी तोड़कर ग्लूकोज (शुगर) में बदल देता है. अगर आप सिर्फ चीनी छोड़ रहे हैं, लेकिन रोजाना बहुत चावल या मैदे वाली चीजें खा रहे हैं, तो भी आपकी शुगर बढ़ेगी. डायबिटीज होने के पीछे खराब लाइफस्टाइल, मोटापा, तनाव और जेनेटिक्स जैसे कई कारण होते हैं.

झूठ 2- पतले लोगों को शुगर नहीं होती

सच्चाई- ये बिलकुल गलत है. जबकि यह सच नहीं है. टाइप 1 डायबिटीज तो अक्सर बच्चों या पतले लोगों में ही देखी जाती है, जिसका कारण जेनेटिक्स होता है. वहीं, टाइप 2 डायबिटीज (जो आम है) कई बार उन पतले लोगों को भी हो जाती है, जिनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में फैट जमा होता है. इसे पेट की अंदरूनी चर्बी (Visceral Fat) भी कहते हैं. इसलिए, अगर आप दिखते पतले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी शुगर नहीं होगी.

झूठ 3- एक बार शुगर हो गया तो मीठा पूरी तरह बंद करना होगा

सच्चाई- पूरी तरह से मीठा बंद करना मुश्किल और गैर-जरूरी है. जरूरी है सही मात्रा (Portion Control) और सही चीज खाना. आप कभी-कभार थोड़ी मात्रा में अपनी पसंद की मीठी चीज या फल खा सकते हैं. डॉक्टर्स हमेशा यह सलाह देते हैं कि शुगर को मैनेज करने के लिए संतुलन बनाना जरूरी है, न कि अचानक सब कुछ छोड़ देना. आप फल, दही या डार्क चॉकलेट जैसी हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं, पर पूछकर.

झूठ 4- शुगर एक संक्रामक (Contagious) बीमारी है

सच्चाई-  शुगर किसी के छूने, साथ खाने या साथ रहने से नहीं फैलती. यह कोई संक्रमण (Infection) नहीं है. यह हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन के काम करने के तरीके में आई गड़बड़ी की वजह से होती है. इसलिए, किसी डायबिटिक व्यक्ति से दूरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है.

झूठ 5- अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो शुगर कंट्रोल में है

सच्चाई- यह सबसे खतरनाक झूठ है, जिस पर लोग भरोसा कर लेते हैं. शुगर को डॉक्टर 'साइलेंट किलर' भी कहते हैं. अक्सर हाई ब्लड शुगर होने पर भी कोई लक्षण (Symptoms) नहीं दिखता. जब लक्षण दिखते हैं, तब तक बीमारी शरीर के अंदरूनी हिस्सों (जैसे आँख, किडनी) को नुकसान पहुंचा चुकी होती है. इसलिए, सिर्फ अपनी फीलिंग पर निर्भर न रहें. नियमित जांच (Regular check-up) कराना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप खुद को कितना भी फिट महसूस करें.
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

