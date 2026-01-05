'घर का मामला है'- हेमा मालिनी का दिल्ली में धर्मेंद्र की अलग प्रेयरमीट रखने पर आया रिएक्शन

Hema Malini Reaction: अपने 90th बर्थडे से दो हफ्ते पहले सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सांस संबंधी समस्याओं के कारण अक्टूबर में एडमिट थे. इसके बाद उन्हें घर पर लाया गया. वहीं इसके बाद सनी और बॉबी देओल ने मां प्रकाश कौर की मौजूदगी में मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में 27 नवंबर को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी गई. जबकि हेमा मालिनी ने उसी दिन मुंबई में अपने घर में पूजा और भजन का आयोजन किया था. लेकिन सनी देओल द्वारा रखी गई प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल नजर नहीं आईं. लेकिन 11 दिसंबर को एक और प्रेयर मीट दिल्ली में रखी गई, जिसमें ईशा और अहाना देओल अपने परिवार के साथ पहुंची थीं.

अलग-अलग प्रेयर मीट रखने पर हेमा मालिनी ने कही ये बात

इसके बाद धर्मेंद्र के दो परिवारों के बीच अनबन की खबरें चर्चा में आई. लेकिन हाल ही में हेमा मालिनी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से इस मामले पर सफाई दी. उन्होंने कहा, ये हमारे घर का पर्सनल मामला है. हमने एक-दूसरे से बात की. मैंने एक प्रेयर मीट अपने घर पर रखी क्योंकि मेरे ग्रुप के लोग अलग हैं. फिर एक दिल्ली में रखी क्योंकि मैं राजनीति में हूं और इसीलिए जरुरी था कि मैं अपने दोस्तों और उस फील्ड के लोगों के लिए अलग प्रेयर मीट रखूं. मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और वहां के लोग उनके (धर्मेंद्र) लिए पागल थे. इसीलिए मैंने एक प्रेयर मीटिंग वहां भी रखी. मैं खुश हूं, जो भी मैंने किया.

हेमा मालिनी ने कहा- मैं, ईशा, अहाना, सनी, बॉबी - सब एक साथ थे

हेमा मालिनी ने इसी इंटरव्यू में बताया कि अगर धरमजी ठीक होते तो वह उनका 90वां बर्थडे परिवार के साथ सेलिब्रेट करते. उन्होंने कहा, "यह बहुत बड़ा सदमा था. यह बहुत बुरा था क्योंकि जब वह ठीक नहीं थे तो हम एक महीने तक हम परेशान रहे. हम लगातार हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा था, उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे. हम सब वहां थे - मैं, ईशा, अहाना, सनी, बॉबी - सब एक साथ. पहले भी कई बार ऐसा हुआ था जब वह हॉस्पिटल गए और ठीक होकर घर वापस आ गए थे. हमने सोचा था कि इस बार भी आ जाएंगे."

फिर काम पर लौटेंगी हेमा मालिनी

आगे उन्होंने कहा, "वह हमसे अच्छे से बात कर रहे थे. 16 अक्टूबर को मेरे जन्मदिन पर, उन्होंने मुझे बधाई भी दी थी. उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को आ रहा था, जब वह 90 साल के होने वाले थे और हम इसे अच्छे से मनाने के बारे में सोच रहे थे. तैयारियां चल रही थीं और फिर अचानक वह हमारे साथ नहीं थे. उन्हें खुद जाते देखना बहुत मुश्किल था. किसी की जिंदगी में ऐसा पल नहीं आना चाहिए. मैं अब अपना काम फिर से शुरू कर रहा हूं. मैं मथुरा जा रही हूं. मैं अपनी परफॉर्मेंस, शो शुरू करूंगी और जो जो काम है, मैं वही करती रहूंगी क्योंकि इसी में धरमजी की खुशी होगी. "

देओल फैमिली की प्रेयर मीट में आए फिल्मी सितारे

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सनी देओल और उनकी फैमिली द्वारा रखी गई प्रेयर मीट में सलमान खान, रेखा, विद्या बालन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनिल शर्मा समेत बॉलीवुड के जाने माने सितारे आए थे. दिल्ली प्रेयर मीट में हेमा मालिनी की दोनों बेटियां ईशा और अहाना देओल अपनी फैमिली के साथ शामिल हुई थीं. जबकि ईशा देओल के एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी भी इस मीट में पहुंचे थे. वहीं इसके अलावा अमित शाह, निर्मला सितारमण, किरण रिजिजू, ओम बिरला, कंगना रनौत, रंजीत, अनिल शर्मा और अन्य राजनीतिक चेहरे नजर आए थे.