इंडिया घूमने आई थी, ऑटो ड्राइवर से प्यार कर बैठी, दिल छू लेगी ये अनोखी लवस्टोरी

Indian auto driver love story: किस्मत कभी-कभी ऑटो की पिछली सीट पर बैठी मिल जाती है. फ्रांस से भारत घूमने आई एक युवती और एक भारतीय ऑटो ड्राइवर...दो अलग दुनिया, मगर दिल एक. वीजा की दीवारें आईं, मुश्किलें बढ़ीं, पर मोहब्बत आखिरकार सरहद पार कर गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कहानी के मुताबिक, फ्रांस की एक युवती भारत घूमने आई थीं. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक स्थानीय ऑटो ड्राइवर से हुई. आम-सी बातचीत से शुरू हुआ रिश्ता धीरे-धीरे दोस्ती और फिर इश्क में बदल गया. भाषा, संस्कृति और देश अलग थे, लेकिन जज्बातों की जुबान एक थी. यह कहानी इसलिए भी लोगों को छू रही है, क्योंकि इसमें शोहरत या दिखावा नहीं, बल्कि सादगी और सच्ची चाहत है. वही चाहत जो आज के दौर में कम ही दिखती है.

जयपुर की सड़कों पर शुरू हुई एक अनजानी दास्तान (Love Story That Began on Jaipur Streets)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @venom1s अकाउंट से शेयर किए गए एक मिनट के वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में कपल की तस्वीरों के साथ लिखा है कि, युवक जयपुर में एक साधारण ऑटो रिक्शा ड्राइवर था. उसकी जिंदगी तब बदली जब उसकी सवारी बनकर फ्रांस से आई सारा उसकी ऑटो में बैठी. सारा यूरोप से भारत घूमने आई थीं और युवक ने करीब दो हफ्तों तक उन्हें अपने ऑटो से पूरा जयपुर घुमाया. इन्हीं दिनों में बातचीत, भरोसा और दोस्ती गहरी होती चली गई. यह दोस्ती धीरे-धीरे मोहब्बत में बदल गई...एक ऐसी मोहब्बत जो सरहदें नहीं मानती.

A white girl from France came to India to travel. She met an auto driver and both fell in love with each other.



He was 10th fail, so his visa was rejected many times.



Finally, he reached France and they got married. Now they have two beautiful kids.



Love seeing Indian men win. pic.twitter.com/2wSFyhzIj2 — ︎ ︎venom (@venom1s) January 4, 2026

दूरी, वीजा रिजेक्शन और समाज की दीवारें (Jaipur auto driver French woman)

जब सारा वापस यूरोप लौटीं, तब दूरी का दर्द महसूस हुआ, लेकिन रोज घंटों की बातचीत ने रिश्ते को और मजबूत बना दिया. दोनों ने शादी का फैसला किया, मगर राह आसान नहीं थी। सारा के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया क्योंकि युवक 10वीं फेल था और पेशे से ऑटो ड्राइवर. इसी वजह से उसका फ्रांस वीजा कई बार रिजेक्ट हुआ. यह दौर उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था, लेकिन सब्र और यकीन ने उनका साथ नहीं छोड़ा.

आखिरकार फ्रांस पहुंचा इश्क (viral love story India France)

कई कोशिशों के बाद युवक फ्रांस पहुंचने में कामयाब रहा और दोनों ने शादी कर ली. आज यह कपल दिवाली और क्रिसमस दोनों साथ मनाता है. वीडियो में युवक लिखता है, 'लोग कहते थे वो तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन 13 साल बाद भी वह मेरे साथ है.' आज उनका एक छोटा-सा खुशहाल परिवार है और दो प्यारे बच्चे हैं. यह सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि उम्मीद, हौसले और सच्चे इश्क की मिसाल है. जयपुर की गलियों से फ्रांस तक पहुंची यह कहानी बताती है कि, प्यार हो जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं.

