विज्ञापन
विशेष लिंक

Mahindra XUV 7XO Launch: इंतजार खत्म, आ गई धमाकेदार महिंद्रा XUV 7XO, कीमत, फीचर्स सुन दे बैठेंगे दिल

Mahindra XUV 7XO Launch: महिंद्रा XUV 7XO का सीधा मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर जैसी गाड़ियों से है. अपनी नई टेक्नोलॉजी और शानदार राइड क्वालिटी के साथ यह SUV मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार है.

Read Time: 3 mins
Share
Mahindra XUV 7XO Launch: इंतजार खत्म, आ गई धमाकेदार महिंद्रा XUV 7XO, कीमत, फीचर्स सुन दे बैठेंगे दिल
  • महिंद्रा ने अपनी नई XUV 7XO SUV को ₹13.66 लाख से ₹22.47 लाख की शुरुआती कीमतों पर लॉन्च किया है
  • इस SUV में तीन बड़ी स्क्रीन, ChatGPT और Alexa का इंटीग्रेटेड वॉयस कमांड सपोर्ट दिया गया है
  • DAVINCI डैम्पर टेक्नोलॉजी से लैस सस्पेंशन खराब रास्तों पर भी मखमली सवारी का अनुभव देता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mahindra XUV 7XO Launch: महिंद्रा ने अपनी मोस्ट अवेटेड एसयूवी महिंद्रा XUV 7XO को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है. अगर आप भी एक ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो लग्जरी, पावर और हाई-टेक फीचर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, तो यह खबर आपके लिए है. इस खबर में आपको इस नई धाकड़ SUV की पूरी डिटेल्स देते हैं. 

बजट से प्रीमियम तक का सफर

महिंद्रा ने XUV 7XO की शुरुआती कीमत ₹13.66 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है. इसके टॉप-स्पेक डीजल वेरिएंट (AX7L) की कीमत ₹22.47 लाख तक जाती है. मालूम रहे, यह शुरुआती कीमतें पहले 40,000 ग्राहकों के लिए ही हैं.

केबिन नहीं, चलता-फिरता थिएटर

इस SUV का सबसे बड़ी बात इसका Triple-Screen Layout है. डैशबोर्ड पर तीन बड़ी स्क्रीन दी गई हैं, एक ड्राइवर के लिए (डिजिटल क्लस्टर), एक मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक खास स्क्रीन फ्रंट पैसेंजर के मनोरंजन के लिए. इसके अलावा, इसमें भारत में पहली बार ChatGPT और Alexa का इंटीग्रेटेड सपोर्ट दिया गया है, जो आपके वॉयस कमांड को और भी स्मार्ट बनाता है.

सस्पेंशन का जादू

महिंद्रा ने इसमें नई DAVINCI डैम्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. कंपनी का दावा है कि यह खराब रास्तों पर भी आपको मखमली अहसास देगी. इसके प्रमोशन के लिए बोनट पर कांच का पिरामिड रखकर इसे स्पीड ब्रेकर से गुजारा गया और कांच टस से मस नहीं हुए.

लुक और कलर ऑप्शंस

XUV 7XO का डिजाइन XUV700 का ही एक मॉर्डन अवतार है. इसमें नई ग्रिल, स्लीक LED हेडलैंप्स और ट्विन पीक्स लोगो के साथ शार्प लुक दिया गया है. इंटीरियर में डार्क शेड्स की जगह अब ब्राउन-बेज (Tan) थीम का इस्तेमाल किया गया है जो केबिन को काफी प्रीमियम और बड़ा दिखाता है.

सेफ्टी में नंबर 1 रहने की तैयारी

सेफ्टी के मामले में महिंद्रा ने कोई समझौता नहीं किया है. इसमें Level 2+ ADAS (Sense+) दिया गया है, जो न केवल ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है बल्कि रियल-टाइम अलर्ट्स के जरिए ड्राइवर की थकान भी कम करता है. साथ ही इसमें 540-डिग्री कैमरा और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है.

दमदार इंजन

इसमें दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं-

  • 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल: जो 200bhp की पावर जनरेट करता है.
  • 2.2-लीटर mHawk डीजल: जो 185bhp की पावर देता है. दोनों ही इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ मौजूद हैं.

महिंद्रा XUV 7XO का सीधा मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर जैसी गाड़ियों से है. अपनी नई टेक्नोलॉजी और शानदार राइड क्वालिटी के साथ यह SUV मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahindra XUV 7XO Launch, Mahindra XUV 7XO Launch Date, Mahindra XUV 7XO Launch Price, Mahindra XUV 7XO Launch Booking Date
Get App for Better Experience
Install Now