दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से करने जा रहे शादी, तय हुई तारीख

Shikhar Dhawan set to marry Sophie Shine: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अगले महीने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी करने जा रहे हैं. यह कपल लंबे समय से एक साथ है. पिछले साल हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दोनों को पहली बार एक साथ देखा गया था. धवन और सोफी ने खुद ही इस रिश्ते पर मुहर लगाई थी. बीते महीने जब धवन ने अपना 40वां जन्मदिन मनाया तो सोफी ने उनके लिए स्पेशल पोस्ट किया था.

आयरलैंड की रहने वालीं सोफी प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं और अबू धाबी में एक कंपनी में सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करती है. सोफी का जन्म जून 1990 में लिमरिक आयरलैंड में हुआ था. उन्होनें लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से मार्केटिंग और मैनेंजमेंट की डिग्री प्राप्त की है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी करने जा रहे हैं. रिपोर्ट की मानें तो यह भव्य शादी होने जा रही है और फरवरी के तीसरे सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर में होने वाली इस शादी के लिए क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों को न्योता दिया गया है.

शादी की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं. रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि कपल एक नई शुरुआत करने जा रहा है. शिखर "व्यक्तिगत रूप से तैयारियां देख रहे हैं ताकि कोई कमी ना दिखे. सोफी अब शिखर धवन फाउंडेशन की प्रमुख हैं, जो दा वन स्पोर्ट्स की परोपकारी शाखा है. शिखर हाल ही में अपनी आत्मकथा, द वन: माई लाइफ एंड मोर को लेकर चर्चा में थे.



इस कपल को लेकर महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं. अफवाहें सबसे पहले तब उड़ीं जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान धवन को शाइन के साथ स्टैंड में देखा गया.

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कपल कुछ साल पहले दुबई में मिला था, जहां दोनों की दोस्ती हुई और समय के साथ दोस्ती धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई. बता दें, यह शिखर की दूसरी शादी होने वाली है. उनकी पहली शादी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली आयशा मुखर्जी से हुई थी, जिनसे उनका 11 साल का बेटा जोरावर धवन है. हालांकि, दोनों कपल अब अलग हो चुके हैं.

