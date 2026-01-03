वजन कम होने पर क्या मोंजारो लेना बंद कर सकते हैं? डॉक्टर से समझें इसका पूरा गणित

Mounjaro Medicine: वजन घटाने की दवा मोंजारो (Mounjaro) को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इसे कितने समय तक लेना पड़ता है? क्या कोई तय टारगेट होता है, जैसे इतने किलो वजन कम होते ही दवा बंद कर दी जाए? और अगर दवा बंद कर दी, तो क्या वजन फिर से बढ़ जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए NDTV ने एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद (Asian Hospital, Faridabad) के डॉक्टर संदीप खर्ब (Dr Sandeep Kharb) से बात की, चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

डायबिटीज के मरीजों के लिए (For Patients With Diabetes)

डॉ संदीप ने कहा कि अगर मोंजारो डायबिटीज के इलाज के लिए दी जा रही है, तो यह एक एंटी-डायबिटिक दवा है और इसे लंबे समय तक लेना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में वजन कम होना एक अतिरिक्त फायदा होता है, जो समय के साथ बना रह सकता है.

सिर्फ वजन घटाने के लिए (For Weight Loss Only)

जो लोग सिर्फ वजन घटाने के लिए मोंजारो लेते हैं, उनके लिए कोई तय समय सीमा नहीं होती. अक्सर शुरुआत में वजन कम होता है, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि इस तरह की दवा बंद करने के बाद कई लोगों का वजन फिर से बढ़ सकता है.

क्या यह फाइनल सॉल्यूशन है? (Is It a Final Solution?)

डॉ संदीप ने कहा कि मोंजारो कोई स्थायी इलाज नहीं है. दवा बंद करने के बाद इसके फायदे धीरे-धीरे कम हो सकते हैं, खासकर अगर व्यक्ति ने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया हो.

लाइफस्टाइल बदलने से फर्क पड़ता है (Role of Lifestyle Changes)

अगर दवा के साथ-साथ रेगुलर एक्सरसाइज और सही डाइट अपनाई जाए, तो वजन को लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है. डॉ संदीप ने कहा कि कुछ लोग वजन कम होने के बाद खुद को ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं और यही मोटिवेशन उन्हें वजन मेंटेन रखने में मदद करता है.

वजन और बॉडी शेप पर असर (Effect on Weight and Body Shape)

कई बार देखा गया है कि दवा बंद करने के बाद वजन वापस आता है, अगर व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता तो यह वजन ज्यादातर फैट के रूप में बढ़ता है, जिससे बॉडी शेप बिगड़ सकता है. यानी सिर्फ दवा पर निर्भर रहना ही समस्या का समाधान नहीं है, आदतों में बदलाव भी जरूरी है.

