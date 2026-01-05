विज्ञापन

1240 करोड़ है धुरंधर का 31 दिन का ग्लोबल कलेक्शन, 820 करोड़ है इंडिया का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Dhurandhar Net Box Office Collection Day 31: धुरंधर ने साबित कर दिया है कि जनता का प्यार अगर मिल जाए तो फिल्म कमाई के मामले में बुलेट ट्रेन सी दौड़ लगा सकती है. धुरंधर को ही देख लीजिए रिलीज के एक महीने बाद भी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है.

Read Time: 2 mins
Share
1240 करोड़ है धुरंधर का 31 दिन का ग्लोबल कलेक्शन, 820 करोड़ है इंडिया का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Dhurandhar Box Office Collection Day 31: धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 31
Social Media
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बिल्कुल अपने नाम की तरह देशवासियों के सिर चढ़कर बोल रही है और कमाई के मामले में एक बड़ी धुरंधर साबित होती जा रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 31वें दिन (Dhurandhar Box Office Collection Day 31) में भारत में नेट 820.30 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो रणवीर सिंह स्टारर ने 272 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की है. इसी तरह भारत की ग्रॉस कलेक्शन 968 करोड़ रुपये है. दोनों आंकड़ों को मिलाकर अगर फिल्म की टोटल कमाई की बात करें तो धुरंधर के खाते में 1240 करोड़ रुपये आ चुके हैं.

धुरंधर का बजट कितना है?

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही इस फिल्म के बजट की बात करें तो विकीपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस फिल्म को बनाने में करीब 250 से 300 करोड़ रुपये लगे हैं. इस हिसाब से अगर कलेक्शन पर नजर डालें तो इस फिल्म ने मेकर्स से लेकर हर एक की बल्ले करवा दी है. रिलीज से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि धुरंधर ना केवल 2025 में बल्कि 2026 में भी शानदार कमाई करने वाली है. 1 जनवरी 2026 को इक्कीस रिलीज हुई लेकिन इसके बावजूद जनता धुरंधर फीवर से निकलने के मूड में नहीं है.

धुरंधर का पार्ट-2 कब आएगा ?

आदित्य धर ने अपनी फिल्म धुरंधर के आखिर में जो सबसे बेहतरीन चीज की वो थी पार्ट-2 का टीजर. आदित्य ने पहली टीज कर दिया कि उनकी इस फिल्म का एक और धांसू पार्ट आने वाला है. इस झलक को देखने के बाद फैन्स में धुरंधर-2 के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है. इसके अलावा इसमें रणवीर सिंह के किरदार की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी तो वह एक्टिंग, परफॉर्मेंस और स्टोरीलाइन के हिसाब से एक लेवल अप तो होने ही वाली है. इसके अलावा बड़े साहब की गुत्थी भी धुरंधर-2 के साथ ही खुलेगी. देखना होगा कि आदित्य ने पार्ट-2 को किस तरह बांधा है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar Box Office Collection, Dhurandhar Total Collection, Dhurandhar Box Office Report, Dhurandhar Cast, Dhurandhar Budget
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com