पूरे परिवार के दिल की धड़कन होती है मां, मदर्स डे 2024 पर जानिए इसका इतिहास, महत्व और सेलिब्रेट करने के तरीके

जानिए क्या है मदर्स डे का महत्व.

Mother's Day 2024: एक मां के प्यार का कोई मुकाबला कभी और कहीं नहीं हो सकता. क्योंकि मां शक्ति, साहस, करुणा और ऊर्जा का एक अंतहीन स्रोत है जो हमें असंभव को भी करने के काबिल बनाती है. इसलिए, मां और उसके बच्चों की आपसी बॉन्डिंगन शब्दों, समय और दूरी से परे होती है. अपनी मां की गोद में हमें जो आराम, सुरक्षा, अटूट समर्थन मिलता है, उसके जश्न के लिए हर साल मई में दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है. मां सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वह पूरे परिवार के दिल की धड़कन है. हमारी आत्माओं का सहारा है. उसकी बाहें कोमलता से बनी हैं और उसका दिल प्यार से बना है. इसलिए मातृत्व के इस चुनौती से भरे अवैतनिक काम का जश्न मनाने के लिए और उसके अथाह प्यार, प्रशंसा, परिवार में उनकी भूमिका और मान्यता को दिखाने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है.



मदर्स डे कब मनाया जाता है (When is Mother's Day celebrated)



भारत सहित कई देशों में, मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है. इस साल यह सालाना उत्सव 12 मई, 2024 को मनाया जाएगा. मदर्स डे पर माताओं के साथ जश्न मनाने से उनकी सकारात्मक भावना को मजबूती और सहारा मिलता है. यह माताओं के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में संतुष्टि, गर्व और खुशी की भावना को बढ़ावा देता है.



मदर्स डे का इतिहास क्या है (What is the history of Mother's Day)



मदर्स डे का इतिहास प्राचीन काल से है, लेकिन आधुनिक तौर पर 20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही इस दिन छुट्टी भी दिया जाने लगा. प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने रिया और साइबेले जैसी मातृ देवियों के सम्मान में त्योहार मनाए थे. ये उत्सव वसंत ऋतु में आयोजित किए गए थे और प्रजनन और मातृत्व को समर्पित थे.



16वीं शताब्दी में ईसाई त्योहारों में इंग्लैंड के ईसाई लोग "मदरिंग संडे" नामक एक दिन मनाते थे. इस दिन लोग परिवार के साथ अपने क्षेत्र के मुख्य चर्च या गिरजाघर में जाते थे और बच्चे अपनी मां को फूल या छोटे उपहार देते थे. संयुक्त राज्य अमेरिका में, मातृ दिवस की शुरुआत का पता जूलिया वार्ड होवे की कोशिशों से लगाया जा सकता है. 1870 में, उन्होंने "मदर्स डे उद्घोषणा" लिखी थी. इसमें महिलाओं से शांति और निरस्त्रीकरण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया था.