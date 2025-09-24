विज्ञापन
1 गिलास पानी के साथ खा लीजिए ये पाउडर, मोटापे और Acidity की दिक्कत हो सकती है छूमंतर
Home remedy : यह उपाय पूरी तरह से घरेलू है. लेकिन अगर किसी को पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

Home Remedy For Fitness: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. वजन बढ़ना, पेट बाहर आना, हमेशा कमजोरी महसूस होना, बाल सफेद होने जैसी दिक्कतों से; अब हर उम्र के लोग परेशान हैं. अगर आप भी इन्हीं लाइफस्टाइल से जुड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो अब वक्त है कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय अपनाने का. सौंफ, जीरा और अजवाइन, ये तीनों चीजें आपके किचन में आसानी से मिल जाती हैं. इनका सही मात्रा में सेवन सेहत से जुड़ी सभी परेशानियों से निजात दिला सकता है...

हेल्दी रहने का घरेलू उपाय - Home Remedy For Fitness

कैसे बनाएं यह पाउडर?

सबसे पहले बराबर मात्रा में सौंफ, जीरा और अजवाइन लें. इन तीनों को तवे पर हल्का भून लें. ध्यान रखें कि इन्हें जलाना नहीं है, बस हल्का भूनना है. अब इन्हें ठंडा करके मिक्सी में पीस लें और किसी एयरटाइट डिब्बे में रख लें.

सेवन करने का सही तरीका

रोजाना खाना खाने के 15 मिनट बाद इस पाउडर को आधा से तीन-चौथाई चम्मच तक लें. इसे सीधे मुंह में रखकर धीरे-धीरे चूसें. जब मुंह में ये पूरी तरह घुल जाए, तब एक गिलास पानी पी लें. ऐसे खाने से इसका असर और बेहतर होता है.

क्या हैं इसके फायदे?

इस घरेलू उपाय से शरीर में जमी गंदगी धीरे-धीरे बाहर निकलती है. पाचन सही होता है और पेट की चर्बी कम होती है. 
इसके अलावा, यह मिश्रण पेट दर्द, गैस, अपच जैसी परेशानियों से राहत दिलाता है. 

ध्यान रखें

यह उपाय पूरी तरह से घरेलू है, लेकिन अगर किसी को पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

