घर पर बनी दही कितने दिन फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर, जानिए यहां शेल्फ लाइफ

Shelf life of Dahi: दही... ये नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. कभी पराठे के साथ, कभी रायते में, तो कभी ऐसे ही चटकारे लेकर खाने का मजा ही कुछ और है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वाद और न्यूट्रिशन से भरपूर ये दही कितने दिन तक ताजा रहती है? और इसे सही सलामत रखने के लिए क्या करना चाहिए. तो चलिए आज के इस इस आर्टिकल में जानते हैं दही की शेल्फ लाइफ से जुड़ी कुछ जरूरी बातें...

दही की शेल्फ लाइफ

सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि दही कोई जादू की चीज नहीं है, जो हमेशा फ्रेश बनी रहेगी. ये एक डेयरी प्रोडक्ट है और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की तरह इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है. लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप इसे सही तरीके से स्टोर करें, तो ये कुछ दिन तक आराम से चल जाती है.

घर पर दही जमी कितने दिन तक खा सकते हैं

आमतौर पर, घर पर बनी ताजी दही को आप फ्रिज में 4-5 दिनों तक आराम से रख सकते हैं, और अगर आपने बाजार से पैकेट वाली दही खरीदी है, तो उसके पैकेट पर 'बेस्ट बिफोर' या 'यूज बाय' डेट लिखी होती है. उस तारीख का जरूर ध्यान रखिए. पैकेट वाली दही फ्रिज में रखने पर 7 से 10 दिन तक चल सकती है, बशर्ते आपने उसे खोला न हो. लेकिन एक बार खुल जाए, तो कोशिश करिए 2 से 3 दिन के भीतर खाकर खत्म कर दीजिए. क्योंकि एकबार खुलने पर उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं.

खट्टी दही खाने से करें परहेज

अगर दही थोड़ी पुरानी हो गई है और उसमें हल्के खट्टेपन के अलावा कोई और खराबी नहीं दिख रही, तो आप उसे सीधे खाने की बजाय कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कढ़ी बनाने में, मैरिनेशन में या ब्रेड बनाने में. लेकिन अगर उसमें फंगस दिख रही है, या बहुत ज्यादा अजीब गंध आ रही है, तो रिस्क न लें और उसे फेंक देने में ही भलाई है.

दही फ्रेश रखने के सुपर टिप्स

हमेशा फ्रिज में रखें

एयरटाइट कंटेनर में ही रखें

साफ चम्मच का इस्तेमाल करें





