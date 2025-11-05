विज्ञापन
रोज 1 चम्मच खाएं ये चीज, पेट की चर्बी और कब्ज दोनों से मिलेगा छुटकारा, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका

अगर आप भी इन दोनों समस्याओं से परेशान हैं और कोई आसान, सस्ता और नेचुरल उपाय तलाश रहे हैं, तो आपके लिए यहां एक बेहतरीन समाधान है. आइए जानते हैं उस घरेलू नुस्खे के बारे में.

Home Remedy for Belly Fat: मोटापा और कब्ज के लिए घरेलू उपाय.

Home Remedy for Belly Fat and Constipation: आजकल हमारा खानपान कितना बिगड़ चुका है इस बात से सभी भली भांति परिचित हैं. अनहेल्दी चीजें खाने से न सिर्फ वजन और मोटापा बढ़ रहा है बल्कि ये कब्ज और पाचन की दिक्कतें भी पैदा कर रहा है. साथ ही साथ तनाव के कारण भी पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. खासकर पेट की चर्बी और कब्ज दो ऐसी परेशानियां हैं जो न सिर्फ शरीर को भारी बनाती हैं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की जड़ भी बन रही हैं. पेट की चर्बी जहां शरीर की बनावट को बिगाड़ती है, वहीं कब्ज पाचन तंत्र को कमजोर कर देती है. पेट साफ न होना पाचन को धीमा और पेट की दिक्कतें बढ़ाता है. लोग इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार ये दवाएं सिर्फ अस्थायी राहत देती हैं.

अगर आप भी इन दोनों समस्याओं से परेशान हैं और कोई आसान, सस्ता और प्राकृतिक उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन समाधान है इसबगोल और त्रिफला पाउडर का मिश्रण. यह एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो न सिर्फ कब्ज को दूर करता है, बल्कि पेट की चर्बी को भी कम करने में मदद करता है.

पेट के लिए इसबगोल और त्रिफला पाउडर के फायदे | Benefits of Isabgol and Triphala Powder for Stomach

1. इसबगोल (Psyllium Husk):

यह एक प्राकृतिक फाइबर है जो आंतों की सफाई करता है. कब्ज को दूर करने में बेहद असरदार है क्योंकि यह मल को नरम और रेगुलर बनाता है. पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ओवरईटिंग नहीं होती.

2. त्रिफला (Triphala):

त्रिफला तीन आयुर्वेदिक फलों हरड़, बहेड़ा और आंवला से बना एक मिश्रण होता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट बर्निंग में मदद मिलती है.

कैसे करें इसका सेवन?

  • रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी में आधा-आधा चम्मच त्रिफला और इसबगोल पाउडर मिलाएं.
  • अच्छे से घोलकर तुरंत पी लें.
  • इसके बाद कुछ न खाएं और सीधे सो जाएं.

इन बातों का रखें खास ख्याल:

  • शुरुआत में मात्रा कम रखें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं.
  • बहुत ज्यादा मात्रा लेने से दस्त या पेट दर्द हो सकता है.
  • गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करें.
  • दिनभर पर्याप्त पानी पिएं ताकि फाइबर अच्छे से काम कर सके.

फायदे जो आपको मिल सकते हैं:

  • पेट की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है.
  • कब्ज से राहत मिलती है और पेट हल्का महसूस होता है.
  • पाचन तंत्र मजबूत होता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती हैं.
  • त्वचा भी साफ और चमकदार दिखने लगती है क्योंकि शरीर डिटॉक्स होता है.

अगर आप बिना दवा के पेट की चर्बी और कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसबगोल और त्रिफला पाउडर का यह घरेलू उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकता है. यह नुस्खा न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके रूटीन को भी हल्का और एनर्जेटिक बना देगा. तो आज से ही इसे अपनाएं और फर्क महसूस करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

