पेट की लटकती चर्बी मक्खन की तरह जाएगी पिघल, डॉक्टर ने बताया क्या खाने से होगा कमाल

Weight Loss Drink: अगर आप लंबे समय से वजन घटाने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्या करें, जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिल सके तो यहां हम आपको एक खास तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करने पर आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट गायब हो जाएगा. बता दें, यह तरीका आयुर्वेद विशेषज्ञ और वर्धन आयुर्वेदिक एवं हर्बल्स मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुभाष गोयल बता रहे हैं.

इस तरीके से कम होगा वजन

निदेशक सुभाष गोयल ने बताया कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सौंफ, जीरा और अजवाइन लीजिए और इन तीन चीजों को गर्म तवे पर रोस्ट कर लीजिए. रोस्ट करने के बाद इनका मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए.

पाउडर बन जाने के बाद इसका आधा या पौना चम्मच खाने के 15 मिनट बाद खा लीजिए और फिर धीरे- धीरे चूसते हुए मुंह के अंदर ले जाएं. फिर पानी पीजिए. अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, तो इससे आपका वजन कम होने में काफी हद तक मदद मिलेगी. निदेशक सुभाष गोयल ने बताया, यह जादुई नुस्खा है, जो बाहर निकले पेट को अंदर कर देगा.

सौंफ, जीरा और अजवाइन रखेंगे आपको हमेशा फिट

निदेशक सुभाष गोयल ने कहा, अगर आप सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर खाते हैं, तो इससे आपको वजन कम करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही आप हमेशा फिट रहेंगे और कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)