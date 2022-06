Morning Bad Mouth Smell: सिर्फ ब्रश करना ही काफी नहीं! इन 6 तरीकों को अपनाकर पाएं मुंह की दुर्गंध से छुटकारा

Morning Bad Mouth Smell: सुबह सांसों की दुर्गंध को दूर करने के उपाय यहां बताए गए हैं.

खास बातें मुंह की बदबू से छुटकारा पाने के उपाय करना बहुत जरूरी है.

सांस की गंध को खुद महसूस करना बहुत कठिन है.

यहां मुंह की दुर्गंध से तुरंत निजात पाने के कुछ घरेलू उपचार हैं.

Home Remedies For Morning Bad Breath: मुंह से गंदी बदबू आना कितनी शर्मिंदगी महसूस कराती है ये सभी जानते हैं. खासकर तब जब आपको इसका एहसास न हो और कोई दूसरा आपको बताए. मुंह की बदबू से छुटकारा पाने के उपाय (Remedies To Get Rid Of Bad Breath) करना बहुत जरूरी है. सांस की गंध को खुद महसूस करना बहुत कठिन है. सुबह की सांस की बदबू के लिए मुंह में बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं. हालांकि इससे बचने के लिए हेल्दी ओरल केयर प्रैक्टिस (Healthy Oral Care Practice) की जरूरत होती है. अच्छी मौखिक स्वच्छता में फ्लॉसिंग, ब्रश करना, अपनी जीभ को साफ करना और एक नॉन-अल्कोहॉलिक माउथवॉश का उपयोग करना शामिल है जिसमें जिंक यौगिक भी होता है. यहां मॉर्निंग सांस की दुर्गंध को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं.

सुबह मुंह की बदबू हटाने के तरीके | Ways To Get Rid Of Bad Breath In The Morning