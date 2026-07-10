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मानसून में क्यों बार-बार खराब होता है पेट? जानिए गैस, दस्त और फूड पॉइजनिंग से बचने के आसान उपाय

बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से बढ़ते हैं, जिससे पेट का इंफेक्शन, फूड पॉइजनिंग, गैस और दस्त जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. जानिए किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और मानसून में पेट को स्वस्थ रखने के आसान उपाय.

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मानसून में क्यों बार-बार खराब होता है पेट? जानिए गैस, दस्त और फूड पॉइजनिंग से बचने के आसान उपाय
जानिए गैस, दस्त और फूड पॉइजनिंग से बचने के आसान उपाय
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बारिश का मौसम गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन इसी मौसम में अस्पतालों में पेट से जुड़ी शिकायतें भी बढ़ने लगती हैं. कई लोगों को बार-बार गैस बनने लगती है, कुछ को उल्टी-दस्त की शिकायत होती है, तो कुछ फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं. कई बार लोग इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय पर सावधानी न बरती जाए, तो शरीर में पानी की कमी और गंभीर इंफेक्शन जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. मानसून में खानपान, पीने के पानी और साफ-सफाई में थोड़ी सी लापरवाही भी पेट खराब कर सकती है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस परेशानी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए.

मानसून में पेट का इंफेक्शन ज्यादा क्यों होता है?

बारिश के मौसम में नमी बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हानिकारक जीव तेजी से पनपते हैं. यही वजह है कि इस मौसम में खाना जल्दी खराब हो सकता है. अगर बासी खाना खाया जाए, दूषित पानी पिया जाए या बिना धोए फल और सब्जियां खाई जाएं, तो पेट का इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. सड़क किनारे मिलने वाले खुले खाद्य पदार्थ भी इस मौसम में जोखिम बढ़ा सकते हैं.

इसके अलावा तला-भुना खाना, लंबे समय तक बाहर रखा भोजन और ठीक से न पका हुआ खाना पेट पर भारी पड़ सकता है. इसके अलावा गंदे हाथों से खाना खाने या दूषित पानी पीने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है.

किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें?

पेट में मरोड़, बार-बार दस्त होना, उल्टी, मतली, गैस, पेट फूलना, बुखार, कमजोरी और भूख कम लगना पेट के इंफेक्शन के सामान्य लक्षण हो सकते हैं. अगर दस्त के साथ खून आए, तेज बुखार हो, शरीर में पानी की कमी महसूस होने लगे या परेशानी दो दिन से ज्यादा बनी रहे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. ऐसे मामलों में खुद से एंटीबायोटिक लेना भी सही नहीं माना जाता.

इन आसान आदतों से बच सकता है आपका पेट

मानसून में हमेशा ताजा और अच्छी तरह पका हुआ खाना खाएं. पीने के लिए साफ या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें. फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोने के बाद ही खाएं. बाहर का कटा हुआ फल, खुले में रखा खाना और सड़क किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थों से जितना हो सके बचें. खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं. अगर दस्त या उल्टी हो रही है, तो शरीर में पानी की कमी न होने दें और जरूरत पड़ने पर ORS का इस्तेमाल करें.

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