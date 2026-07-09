बारिश में कीड़ों को ऐसे भगाएं? ये रहा इन्हें भगाने का एक सीक्रेट फॉर्मूला

बारिश किसे नहीं पसंद, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, जिसमें से एक है लाइट वाले कीड़े. आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में रात के समय लाइट के आसपास ढेर सारे कीड़े मंडराते रहते हैं. इनका आतंक इतना बढ़ जाता है कि कभी ये मुंह में चले जाते हैं, तो कभी खाने-पीने की चीजों में गिर जाते हैं.

अब सवाल यह है कि इन कीड़ों से छुटकारा कैसे पाया जाए? अगर आप भी बारिश के मौसम में घर में बढ़ रहे इन कीड़ों से परेशान हैं और इनसे राहत पाना चाहते हैं, तो यह स्टोरी आपके लिए ही है.

ये देखिए वीडियो...

लाइट वाले कीड़े शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं?

खाने में गिर जाएं तो?

अगर लाइट की ओर आकर्षित होने वाले कीड़े गलती से खाने में गिर जाएं और शरीर के अंदर चले जाएं, तो कुछ लोगों को पेट में गड़बड़ी, मितली, उल्टी, पेट दर्द या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

आंख में चले जाएं तो?

अगर कोई छोटा कीड़ा आंख में चला जाए, तो आंखों में लालपन, जलन, दर्द, खुजली, पानी आना और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.समय पर इलाज न मिलने पर समस्या गंभीर भी हो सकती है.

कान में घुस जाएं तो?

अगर कीड़ा कान के अंदर चला जाए, तो तेज दर्द, लगातार भनभनाहट या आवाज सुनाई देना, खुजली और सुनने में परेशानी हो सकती है. कुछ मामलों में कान में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है.

अगर काट लें तो

कुछ कीड़ों के काटने से त्वचा पर लाल निशान, खुजली, जलन, सूजन और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

बचाव के लिए क्या करें?

क्या-क्या चीजें चाहिए होंगी?

पॉलिथीन सरसों का तेल

अब क्या करना होगा?

सबसे पहले आपको एक पॉलिथीन लेनी है. अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर आगे से फैला दें. अब घर की सारी लाइट बंद कर दें. बस एक बल्ब को चालू रखना है. इस पॉलिथीन को अपने बल्ब पर टांग दें. बस इतना करने से ही सारे कीड़े इस पर चिपक जाएंगे.

ये करने के बाद भी कुछ कीड़े बच जाएं तो?

घर के किसी भी कोने में कपूर जला दें.

इसकी महक से बचे हुए कीड़े भी भाग जाएंगे.

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